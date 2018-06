Sicario no passa per ser una de les millors pel·lícules de Denis Villeneuve, però igualment era un notable thriller que donava un mica d´aire fresc a una idea, la guerra contra els càrtels de la droga, que ja és un gènere en si mateix. Ara s´estrena una seqüela firmada per ni més ni menys que l´autor de Gomorra, Stefano Sollima.

Aquesta segona part, amb punts de contacte argumentals amb la primera però que intenta distanciar-se´n en molts aspectes, se centra en l´agent federal Graver i l´infiltrat Alejandro. Atrapats en la intensificació de l´activitat dels càrtels, els dos personatges hauran de prendre decisions molt dràstiques quan descobreixen que els seus eterns enemics estan treballant amb terroristes, als quals ajuden a travessar la frontera a canvi de preparar atemptats que s´ajustin als seus interessos. Venint de Sollima, convé esperar que aquesta no sigui una seqüela a l´ús, sinó una molt personal mirada al submón dels narcotraficants i un retrat gens complaent de les guerres burocràtiques que impedeixen una desarticulació efectiva de les seves activitats.

Un dels aspectes més destacats de Sicario: el Día del Soldado és que s´hi prescindeixi de la protagonista de la primera entrega, Emily Blunt (tot i que els seus productors confien a recuperar el personatge a la tercera entrega) però igualment compta amb un magnífic repartiment encapçalat per Benicio del Toro, Josh Brolin, Matthew Modine, Catherine Keener, Jeffrey Donovan, Shea Whigham i Isabela Moner, jove promesa descoberta per Michael Bay a la darrera entrega de Transformers. La pel·lícula està rebent unes crítiques excel·lents, i no seria estrany que es convertís en un dels èxits sorpresa d´una temporada atapeïda d´estrenes.