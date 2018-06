Un «western» modern

Que a Kevin Costner li encanten els westerns no és cap secret, i tampoc ho és que la seva carrera, després d'aquells mediàtics fracassos de fa un parell de dècades, viu un gran moment de forma. Sis anys després de protagonitzar la magnífica Hatfields & McCoys, l'actor torna a la televisió amb una relectura moderna del western titulada Yellowstone.

La primera escena de la sèrie, absolutament magnífica, no pot ser més explicativa de les seves intencions. Veiem la imatge d'un cavall clarament alterat i acte seguit entra en pla la mà d'un home que intenta calmar-lo. Mentre li diu paraules tranquil·litzants, l'home sacrifica l'animal. El pla es va obrint i entenem el que ha passat: el personatge s'ha vist involucrat en un accident de cotxe i el cavall anava al remolc d'un dels vehicles. L'escena es tanca amb l'home netejant-se la sang, mirant el paisatge amb una calma tensa. No es podria resumir millor l'esperit d'una sèrie: Yellowstone gira al voltant del patriarca d'una família enfrontada als polítics i empresaris que pretenen especular sobre les seves terres, i també sobre la dificultat de preservar un estil de vida tradicional davant les inquietuds de les noves generacions. L'home que hem vist a la primera escena no és altre que Costner, perfecte en la pell d'un personatge que vindria a sintetitzar tota una manera de veure la vida i el western.

El que ve després continua funcionant al mateix nivell, en gran mesura per la seva capacitat de defugir solucions dramàtiques convencionals. Yellowstone té un argument típic de gran serial nord-americà, amb una poderosa família abocada a conflictes permanents, però en aquest cas rodat amb una atenció al detall i una pàtina melancòlica realment aconseguides.

Tot plegat no és estrany venint de Taylor Sheridan, guionista de Comanchería i director d'aquella meravella (també molt deutora del western) que era Wind River. La sèrie, dividida en deu episodis, també destaca per la banda sonora de Brian Tyler (atenció al tema principal) i un esplèndid repartiment que inclou Luke Grimes, Kelly Reilly, Cole Hauser, Wes Bentley, Dave Annable, Kelsey Asbille (descoberta a Teen Wolf, i que ja va treballar amb Sheridan a Wind River), Jefferson White i Gil Birmingham.