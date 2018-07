Fires, festes, festivals i activitats per gaudir del diumenge a Girona

Embruix a Sant Hilari Sacalm

Des del 2009, Sant Hilari Sacalm celebra l´Embruix, una festa dedicada a un dels episodis més màgics (i tràgics) de la nostra història medieval i que pretén recuperar antigues llegendes i històries de la comarca, així com revifar la festa major petita que es feia per Sant Joan. Al llarg de tot un cap de setmana hi ha programades activitats que tenen com a objectiu principal recordar aquelles dones guaridores que van ser perseguides i condemnades injustament. Amb espectacles de carrer, visites i exposicions, el visitant s´acostarà a l´univers de les trementinaires i podrà adquirir productes artesans a la fira.

Festival Undàrius a Girona

- A 2/4 d´11 del matí, des de la plaça Sant Domènec, visita guiada amb Eugeni Domingo per la Girona de pedra.

- A 2/4 d´11 del matí, des del punt de benvinguda del carrer Berenguer Carnicer, visita guiada a la Girona secreta.

- A les 3 de la tarda, al centre cívic de Sant Narcís, taller de danses.

- A 2/4 de 6 de la tarda, al centre cívic de Sant Narcís, conferència sobre balls cantants, follies, cobles i corrandes amb Anaís Falcó i Cristian Simelio.

- A 2/4 de 8 del vespre, al centre cívic de Sant Narcís, concerts i balls amb Benoit Guerbi

Fira d'Artesania a Banyoles

De les 10 del matí a les 8 del vespre, a l´Estany, fira d´artesania de la Ramona amb la presència de creadors, artesans de diferents disciplines i la gastronomia, entre d´altres.

Festa del Barri de Sant Pau a Girona

- A la 1 del migdia, a la plaça Vázquez Montalbán, sardanes amb la cobla Baix Empordà.

- A les 2 del migdia, arrossada popular organitzada pel Banc del Temps Pla de Palau.

- A les 7 de la tarda, havaneres amb el grup Terra Endins i cremat.

- A les 9 de la nit, concert de la Girona Banda Band.

Activitats infantils

L'Estartit - De 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda, a la platja de davant la Pineda, club infantil de platja amb diferents activitats.

Platja d'Aro - De les 11 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, a la platja Gran, Mini Club Infantil amb diverses activitats.

Sant Pere Pescador - A les 6 de la tarda, al Parc del Riu, animació infantil i festa de l´escuma amb Cia Més Tumàtquet.

Isabelle Faust i Alexander Melnikov al Nits de Clàssica de Girona

A les 8 del vespre, al Museu d´Art, concert d´Isabelle Faust, violí, i Alexander Melnikov, piano. Entre els anys 1763 i 1788, Mozart va escriure 36 sonates per a violí i piano. L´aclamada violinista Isabelle Faust i el fabulós pianista Alexander Melnikov seran els encarregats de presentar els misteris de les sonates de maduresa. Preu: 27 €

L´arrel tradicional i la música moderna arriben al parc Nou d'Olot

A 2/4 de 7 de la tarda, al parc Nou, el grup A l´Aire oferirà una aproximació a la cançó d´arrel tradicional però passada pel filtre de la banda. Aquesta proposta reinterpreta cada un dels temes d´una manera actual i molt personal a partir dels nous timbres i sonoritats que ofereix aquest format. Entrada gratuïta. Cicle Música al Parc.