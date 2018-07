Ja fa uns quants anys que Steven Soderbergh va posar George Clooney, Brat Pitt i Matt Damon a liderar una banda d'atracadors basada en La cuadrilla de los once i que va donar peu a una divertida trilogia que massa sovint se la redueix, injustament, a un simple passatemps. Ara els seus productors, entre ells el mateix Soderbergh, han impulsat la versió femenina de la banda, que com no podia ser d'una altra manera també pretén fer l'atracament perfecte, en aquest cas durant un acte benèfic a Nova York.

La seva protagonista és Debbie Ocean, que, com el seu germà, es va cansar de formar part d'un sistema que sempre l'exclou i decideix reunir una banda d'especialistes per cometre l'assalt més important de la seva vida. Les vuit membres del grup assumeixen diferents rols: hi ha l'especialista en informàtica, la que té un do per a la disfressa, la que controla les relacions humanes i la que sap vulnerar qualsevol caixa forta. Però per damunt de tot el que les uneix és la voluntat de començar una nova vida en una societat patriarcal que insisteix a mirar-les com a comparses.

Dirigida per Gary Ross, autor de films tan desiguals com Pleasantville o Seabiscuit, Ocean's 8 alterna el dibuix de les seves protagonistes amb unes escenes de suspens clàssic que no perden de vista el sentit de l'humor inherent a la saga. La pel·lícula treu molta punta d'un magnífic planter d'actrius que inclou Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter, Dakota Fanning i Sarah Paulson, en una de de les seves pauses entre sèrie i sèrie de Ryan Murphy. El repartiment de secundaris també és notable, i compta amb Richard Armitage, Elliott Gould (l'únic de la trilogia original que es deixa veure en aquest spin-off), James Corden i Griffin Dunne. Atenció als cameos d'estrelles interpretant-se a elles mateixes, com Katie Holmes, Jaime King, Olivia Munn, Kim Kardashian West o les germanes Jenner.