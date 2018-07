Fantasmes del passat

Si us pregunteu quina serà la sèrie d'aquest estiu, no hi ha dubte que una de les que s'hauran de veure és Heridas abiertas, producció de HBO que adapta una novel·la de Gillian Flynn (autora de Gone Girl, convertida en una magnífica pel·lícula per David Fincher) i que explora aquells dimonis interiors que creiem haver deixat enrere però sempre, sempre, troben la manera de reaparèixer.

La protagonista, Camille Preaker, és una periodista que ha tornat a la feina després d'un temps de baixa per problemes psicològics. Aquests conflictes que arrossega no són nous: els està tenint des que va marxar de casa seva, i són conseqüència d'haver tingut una mare molt neuròtica i una adolescència particularment agitada. Camille haurà de tornar-se a enfrontar a l'origen de tots els seus problemes quan l'editor del seu diari li encarrega que torni al seu poble natal per investigar la mort de dues noies. A més dels enigmes del cas, que es van tornant cada vegada més tèrbols, Camille no pot evitar identificar-se amb les víctimes, la clara demostració que en aquell poble, portes endins, passen coses impronunciables.

Creada per Marti Noxon, autora de UnReal i digirida pel quebequès Jean-Marc Vallée, responsable de Dallas Buyers Club i Big Little Lies, Heridas abiertas fa pinta que respectarà tots i cadascun dels trets característics dels textos de Flynn: una pàtina entre inquietant i melancòlica en la descripció dels personatges, una descripció gens convencional dels ambients familiars (gairebé de relat de terror) i, sobretot, la crítica a la tirania de les aparences a les classes preferentment benestants.

Un dels plats forts de la sèrie és el seu repartiment, encapçalat per la gran Amy Adams (també productora de la sèrie), Patricia Clarkson, Chris Messina, Henry Czerny, Miguel Sandoval, Elizabeth Perkins, Eliza Scanlen, Matt Craven, Taylor John Smith, D.B. Sweeney i Sophia Lillis, el gran descobriment d' It, que molt encertadament interpreta el personatge d'Adams durant la seva adolescència.