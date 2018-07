Meravellosa realitat virtual portàtil

La realitat virtual és ja una realitat molt real. Ja em perdonareu el senzill joc de paraules, però un servidor tenia moltes ganes d'escriure-ho. I és que cada vegada descobrim més dispositius capaços de transportar-nos a nous i inimaginables mons, o a llocs inhòspits on viure meravelloses aventures en primera persona. Fins ara, els dispositius més coneguts estaven relacionats amb els videojocs -amb les PlayStation PSVR i les HTC VIVE al cap- però un nou actor ha aparegut en l'escenari. Es tracta de Facebook, que després de comprar la firma Oculus el 2014 ja va avisar del que estava per arribar. I, de fet, ja ha arribat. Les Oculus Go -des de 219 ? - són les ulleres de realitat virtual més completes i versàtils que hi ha actualment al mercat. I el motiu no és altre que la seva absència total de cables. Per fi unes ulleres de realitat virtual ben construïdes i de qualitat que són realment independents: sense necessitat de mòbils o cables que l'alimentin. Les Oculus Go són una autèntica realitat virtual portàtil.

I el millor de tot és que estem davant els prometedors començaments d'una nova era. Bé per Facebook, una empresa que, malgrat els seus errors en el passat, sap detectar i potenciar el futur de la tecnologia.