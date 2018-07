Els millors aperitius

? ?

L'aperitiu és aquell menjar lleuger que es pren per obrir la gana, abans de l'àpat principal del migdia o abans del sopar. Moltes vegades, la manca de temps i idees ens porta a deixar de banda aquesta pràctica. No obstant això, aquí oferim una sèrie de productes per a les bases de qualsevol saborós aperitiu. Plats que també es poden tastar a les terrasses gironines.

Broquetes de cirerols i formatge fresc. Una elaboració molt senzilla i fàcil de realitzar. En primer lloc, rentar i tallar els tomàquets per la meitat. Després, tallar el formatge a porcions i posar un tros entre cada dues meitats de tomàquet. Punxar amb un escuradents de broqueta. Finalment, condimentar, amb un rajolí d'oli i empolvorar amb orenga.

Meló amb pernil. Es tracta del clar exemple de la gastronomia d'aquí. Aquesta especialitat acostuma a ser servida en els mesos de primavera o estiu, convertint-lo en l'aperitiu per excel·lència durant aquesta temporada.

D'una banda, hi ha la possibilitat d'utilitzar làmines molt fines de meló tallades amb pelador. Amb el mateix gruix i grandària que els talls de pernil fan que el plat sigui molt més agradable de menjar i que no predomini cap gust.

Així mateix, una altra de les possibilitats per a aquest plat és la del meló caramelitzat. Mitjançant l'ús de la planxa i aquesta tècnica, la textura d'aquesta fruita és més tova i amb un sabor més dolç, alhora que el pernil està més bo en escalfar-se en contacte amb el meló.

Canapès de formatge, anxoves i pebrot. Aquests deliciosos canapès us trauran de més d'una dificultat quan tingueu convidats i poc temps per preparar un piscolabis. En primer lloc, tallem el pa en triangles i el torrem en una safata al forn o en una torradora. A continuació, tallem els pebrots en tires i posem el formatge en una màniga pastissera. Fem els canapès posant el pa com a base i sobre una mica de formatge, utilitzant la màniga pastissera.

Finalment, en un escuradents punxem una tira de pebrot i una anxova i punxem l'escuradents sobre el pa amb el formatge, de manera que tots els ingredients quedin units i no es moguin.