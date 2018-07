El Sonorama Ribera tanca el seu cartell amb Sexy Zebras, Vintage Trouble i Los Punsetes

El festival Sonorama Ribera ha anunciat les seves últimes confirmacions i tanca el seu cartell de 2018 amb grups com Vintage Trouble, Sexy Zebras, Los Deltonos, Neuman, Los Punsetes, Hot Chip DJ i Embusteros, entre d'altres. A més de tots els grups i solistes ja anunciats, també seran a la propera edició de Sonorama Ribera Apnea, Baby Canibal, Bambikina, Carmen Costa, Club del Río, Cosmen Adelaida, Dead Bronco, División Minúscula, Dolphin Blues Band, Embusteros -que presentaran algunes de les seves noves cançons-, Estereoclub DJ, Florida Blanca, HZ Inflames, Hot Chip DJ, Los Deltonos, Los Punsetes, Martin Brothers, Mow, Neuman, New Day, Olivia, Pati Rosemary, Pet Fennec, Repion, Ricardo Lezón, Sexy Zebras, Sioque, Staytons, Stock, The Amsterdammers, The Whammy Paradox, Tulsa i Vintage Trouble. Aquestes noves incorporacions entren en un cartell en què ja comptàvem amb grans noms com Liam Gallagher, Bunbury, Rozalén, Nada Surf, Morcheeba, La M.O.D.A o Izal, entre molts altres. El festival se celebrarà els dies 8, 9, 10, 11 i 12 d'agost a Aranda de Duero.