Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Cobla catalana dels Sons Essencials

Auditori de l´Ateneu (Banyoles) · Divendres 13 de juliol

La formació encapçalada per Marcel Casellas reuneix deu músics i posa sobre l'escenari tots els instruments de la cobla amb percussions ètniques i veu. Juga amb els codis de la tradició oral, la mediterraneïtat i alguns aspectes del jazz, que es posen al servei dels nostres gèneres: contrapàs, sardana, jota, ball pla i rebatut. Aquests són el punt de partida per a la fantasia de la cobla i dels seus solistes, amb un repertori creat especialment per Marcel Casellas que arrenca de la tradició.



Leon Salcedo

Auditori Josep Viader · Divendres 13 de juliol

León Salcedo interpretarà el ´Repertori llatinoamericà per a violí i guitarra del segle XX i XXI. Salcedo ha actuat com a solista i integrant de grups de música clàssica i jazz, a Colòmbia i Estats Units.El seu repertori recorre obres clàssiques de la literatura llatinoamericana per a l'instrument i noves expressions de joves compositors de la Regió.



Festival Castell de Peralada

Auditori Parc del Castell· Divendres 13 de juliol, dissabte 14

El Festival de Peralada continua endavant amb les actuacions. Aquest divendres serà el torn del ´Ballet Du Capitole de Toulouse "Giselle"', una apoteosi romàntica per a una nit de fades. Giselle és una obra mestra indiscutible del ballet romàntic i un dels més aplaudits al llarg del segle passat. L´endemà l´Orquestra Simfònica del Vallès interpretarà ´Pere i el Llop´, amb la participació d'una de les formacions de referència de la cultura urbana, els Brodas Bros.



Festival Porta Ferrada

Espai Port · Divendres 13 de juliol, dissabte 14, diumenge 15

Jack Johnson dona el tret de sortida al segon cap de setmana del Festival Porta Ferrada, en un concert que significarà l´única presentació a Catalunya del seu nou disc, ´All the light above it too´. Dissabte, el saltenc Adrià Puntí estrena a Sant Feliu de Guíxols ´Enriu-te'n fins que el cor et digui prou´, un disc que es pot adquirir amb la compra de l´entrada premium pel seu concert. El cap de setmana es tancarà amb Roger Mas, considerat un dels talents més grans a l´hora de combinar poesia i música.



Festa major de Sant Gregori

Diversos espais · Divendres 13, dissabte 14 i diumenge 15

Al llarg de tot el cap de setmana, els veïns del municipi gironí podran gaudir de les múltiples activitats que organitza l´ajuntament. El primer dia, divendres 13, se celebrarà un sopar de germanor a la zona de la Pineda i, posteriorment, s´iniciaran els concerts que dominaran totes les nits de la festa major. Entre els grups que tocaran destaquen ´Orquestra Maribel´, ´Blue Moon´ o ´The Covers band´. Els més petits podran gaudir d´actuacions d´animació infantil amb grups com ´La xancleta´ o dels inflables que s´instal·laran a la piscina municipal.



Rogers Fibby

Sunset Jazz Club (Girona) · Dissabte 14 de juliol

L´excepcional artista Rogiers Fibby compartirà el seu talent a Girona. Rogiers és un extraordinari cantant, pianista i productor, que ha col·laborat amb figures com Alicia Keys, i cada vegada que l'hem rebut ens ha impressionat amb la autenticitat del seu art. La seva música s´emmarcà dins del marc del Soul i del Rhythm & Blues.



Fira del batre

Parc de l´estació (Llagostera) · Dissabte 14 de juliol

Cada any, Llagostera celebra la Festa del Segar i el Batre. Aquesta és una iniciativa dels col·lectius de pagesos, agricultors i caçadors de Llagostera amb la finalitat de mostrar quina és la seva tasca i de quina tradició procedeixen. Entre les activitats programades, hi ha demostracions del batre, concurs de tallada de troncs, trobada de puntaires, mercat de brocanters i artesanal i altres.



Combo papayero

Parc del midgia (Girona) · Dissabte 14 de juliol

El Combo Papayero és una banda que fusiona ritmes llatins tradicionals amb sons urbans com el rap o el hip-hop. La seva proposta s'inspira en formacions com Calle 13, Orishas, The Sidesteppers i Eliel Lazo, entre d'altres. Els seus membres provenen d'espais de creació musical amb un fort arrelament a Girona, les bandes de percussió de carrer i les jam sessions.



Visita guiada al barri jueu

Museu d´Història dels jueus · Diumenge 15 de juliol

Com cada diumenge durant els mesos de juliol i agost, s´organitza un Itinerari guiat que recorre els carrers del call de Girona i el Museu d'Història dels Jueus. Durant l'explicació es coneixeran elements concrets de les vides de personatges de la comunitat hebraica medieval i l'evolució urbana del call jueu de Girona fins a l'expulsió de 1492.



Irene Reig

Casa de Cultura (Girona) · Diumenge 15 de juliol

'Views' és el primer àlbum liderat per la saxofonista Irene Reig. Cada cançó reflecteix moments i imatges especials: records de Barcelona, Amsterdam i Filadèlfia, les ciutats en les que ha viscut. El disc va ser enregistrat a Filadèlfia a l'estudi de Temple University, en el qual hi apareix John Swana, un dels trompetistes més reconeguts a nivell internacional. La saxofonista barcelonina estarà acompanyada per Xavi Torres (piano), Pau Sala (contrabaix) i Joan Casares (bateria).