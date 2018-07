La Bisbal celebra la Fira de Circ al carrer

La 23a Fira del Circ al carrer se celebra aquest cap de setmana a La Bisbal d'Empordà. Entre el divendres 13 i el diumenge 15 de juliol hi ha programades més de 50 actuacions en els diferents carrers de la capital del Baix Empordà.



Divendres 13 de juliol

Les activitats programades pel primer de dia de fira començaran a les 22.30h amb la companyia 'Circ Rouges', que realitzaran un espectacle de funambulisme. La primera companyia catalana que sortirà als carrers (23.30h) serà Emiliano Sánchez Alessi, amb un espectacle de malabars horitzontals. Les actuacions seguiran fins a les 00.30h amb Mario Comanecci o Eddy Eighties.



Dissabte 14 de juliol

Des de ben aviat al matí, els carrers s'ompliran per gaudir de les actuacions. A les 11h, hi haurà la primera actuació pels més petits amb 'Cia Cia Bleda', una actuació clown amb un clar caràcter infantil. També al matí, a les 12.30h, 'Cia los Herrerita' faran un Taller de Circ. A partir de les 16.30h, se celebraran actuacions de manera ininterrompuda. Hi haurà acròbates com 'Duo les Mains en l'air' (17.30), Javier Ariza (18h) o 'Cie Daraomai' (20.30h); malabaristes com 'Cie tout per terre' (18.30h) o 'Cirque exalté' (19.30h); i també humoristes, per exemple, 'Cascai Teatre' (23h).



Diumenge 15 de juliol

El darrer dia de la Fira del Circ començarà amb una tamborinada duta terme per 'Dracs Txiquis' (10.30h). També pels més joves hi ha programat un taller d'acrobàcies (12h), per tal de poder practicar amb uns llits elàstics (thumbing). A partir de la tarda, se seguirà la mateixa línia dels dies anteriors i hi haurà actuacions de monocicle amb 'Cia Non sin Tri' (17.30h), funambulisme amb Pierre Deaux (19.45) o un equilibri mà a mà entre Amir i Hemda (20.30h), similar a un espectacle d'acrobàcies. L'última activitat serà a les 23h a càrrec de 'Cia 3' i tindrà un caràcter multidisciplinari inclusiu.