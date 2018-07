Gaspatxo un primer plat complet i dels més saludables

europa press/ddg madrid

n El gaspatxo és un plat ideal per a l´estiu i les èpoques de més calor. Gràcies a la seva guarnició esdevé un primer plat complet i, fins i tot, dels més saludables. Hidrata i refresca, no engreixa i és ric en fibra, vitamines, minerals i greixos saludables, encara que, això sí, sempre que s´empri en la seva elaboració oli d´oliva verge extra i no s´hi posi una quantitat extra de sal.

Així ho destaca Roser Montané, directora de la Consultoria Cesnut Nutrició SL, que no només apunta a la recepta convencional de gaspatxo de tomàquet, cogombre, pebrot verd, all i ceba, sinó que també anima a provar les noves receptes de gaspatxo de síndria, maduixa, remolatxa o meló, on aquests esdevenen l´ingredient principal i també són saludables (sempre que no s´abusi de la sal, del pa i s´empri oli d´oliva verge extra).

Segons la seva opinió, l´aigua compleix un paper clau en l´elaboració del gaspatxo i, si es vol que aquest contingui menys calories, s´ha d´afegir més aigua a la barreja. «El vinagre, l´oli i el pa són opcionals i secundaris», indica, alhora que avisa que el que es comercialitza en supermercats com a gaspatxo no acostuma a portar pa, de manera que també pot ser saludable.

«El gaspatxo és bo en la seva justa mesura. Si només es menja gaspatxo seria excessiu. Per substituir l´amanida és perfecte, ja que per consumir-la es necessita temps, mastegar les fulles. En canvi, el gaspatxo es consumeix ràpid i dins d´una alimentació equilibrada és ideal», afegeix.



les claus

Depèn dels ingredients el que engreixi o no. És baix en calories perquè són vegetals. Si no es comptabilitza l´oli, el gaspatxo són 85 calories en un got, i per 100 grams es poden consumir unes 32 quilocalories. «El problema es troba a l´hora d´afegir l´oli i el pa. Si es posa oli i es posa pa directament, ràpidament pot pujar 200 quilocalories més», postil·la.

Com que és cru, l´especialista indica que porta antioxidants i especialment el licopè, un compost de gran quantitat antioxidant que es troba en el tomàquet i que pot perllongar el bronzejat. També per aquest compost, aquest tipus de primer plat hidrata la pell, així com la vitamina C del pebrot i del tomàquet.

Pot ajudar a prevenir els refredats de l´aire condicionat perquè és ric en minerals. En concret, és ric en vitamines D, S, E, i minerals, sent els típics el ferro, el fòsfor o el calci.

A nivell de patologies, pot ajudar a anivellar el colesterol i la hipertensió, sempre que no porti molta sal, així com a aquelles persones que hagin portat una dieta desequilibrada. «Pot contribuir a millorar la dieta i el nivell de colesterol i d´obesitat, en ser un primer plat baix en calories, però sempre que es controli la quantitat de pa», afegeix.

S´han de prendre uns dos litres d´aigua al dia i el gaspatxo pot contribuir a aquesta hidratació. «Hi ha persones que odien l´aigua, no els agrada beure-la, el fet que hi hagi aliments sense gas, sense calories, sense alcohol, contribueix sobretot al fet que aquestes persones millorin la seva hidratació, però no hi ha una quantitat diària recomanada, però sí de líquid recomanat», postil·la.



Com es conserva millor? «Entre zero i cinc graus si és preparat, de venda comercial, i aguanta un màxim de quatre dies. I si està preparat a casa, l´ideal és consumir-lo en un termini de dos dies», puntualitza Montané.

El salmorejo es caracteritza per ser un plat més espès i que porta més pa. L´experta explica que es tracta d´un aliment equilibrat si es té en compte que porta pa, ou i hidrat de carboni (pa i oli). «A més, és més calòric per la molla de pa, ja que porta els mateixos ingredients del gaspatxo. Encara que també cal tenir en compte que de vegades es complementa amb ou i dauets de pernil», alerta.

Quant a l´all blanc, molt similar al gaspatxo però sense tomàquet, sense pebrot i amb ametlles (generalment, la recepta també depèn molt de la regió), és «bastant més calòric» per les ametlles i pel pa. Però també és «molt sa», adverteix, tenint en compte les característiques de les ametlles, pel tipus de greixos saludables que contenen.