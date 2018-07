L'estiu somiat

Dani de la Orden ha demostrat un domini de la comèdia sentimental en títols com Barcelona, nit d'estiu o Barcelona, nit d'hivern, on denotava moltes aptituds per a la direcció d'intèrprets i, també, un gran coneixement dels seus personatges. Després de El pregón, on sabia parodiar amb gràcia la idiosincràsia popular, torna a la comèdia amb El major verano de mi vida, que en aquest s'endinsa en la relació entre pares i fills, i en aquelles promeses que fem sense aturar-nos a pensar en les conseqüències.

El protagonista del film és Curro, un venedor de robots de cuina que es passa mitja vida somiant. Somiant amb una feina millor, amb una vida millor. I és aquesta dependència constant de la fantasia la que el porta a prometre al seu fill que, si treu bones notes, li regalarà el millor viatge de la seva vida. El nen va i, efectivament, treu unes notes espectaculars. Curro, sense estalvis ni maneres originals de fer efectiva la seva promesa, decideix endur-se el nen al seu poble d'infantesa, assegurant-li que serà la repera. I el que passa durant el trajecte aconseguirà, contra tot pronòstic, que la relació entre pare i fill canviï per sempre més. Dotada d'un humor costumista molt basat en l'enginy del diàleg, El mejor verano de mi vida destaca per un esplèndid repartiment que inclou Leo Harlem, Toni Acosta, Maggie Civantos, Jordi Sánchez, Alejandro Serrano, Isabel Ordaz, Arturo Valls i Berto Romero.