El litoral gironí es prepara per la festivitat del Carme

La Comissió de la Festa del Carme ha organitzat un seguit d'activitats que es celebraran el dia 16 de juliol, des de les 9 del mati fins a les 12 del vespre. Per començar, es presentarà la catifa de sal davant de l'Església (10h). Després hi ha una processó marítima amb la imatge de la Mare de Déu del Carme (11h) que va des del Port de la Colta fins a la platja, on continua la processó (11:15h) per terra fins a arribar a l'Església, amb la participació de tots els inscrits a l'Homentatge a la Vellesa (majors de 70 anys). Balls de sardanes (11:30h), el dinar de germanor (14h) i el ball fi de festa amb discomòbil (22h) completen el programa del dia.La celebració començarà amb la Missa solemne (12h) , continuarà amb un ball de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí (13h) i amb la Processó Marinera (18h) i, de nou, sardanes amb la mateixa cobla (20h).L'Ajuntament d'Empúries ha decidit allargar la Festa del Carme des del 12 de juliol fins el 17. Al llarg d'aquests cinc dies els veïns podran gaudir de moltes activitats. El divendres 13 s'hi celebrarà el XV Festival de Guitarra Girona-Costa Brava (20h) i anirà seguit del concert de Macaco (22:30h) al Passeig Marítim. El dissabte 14 també serà una nit de ball, ja que hi ha programades dues activitats musicals: la nit de ball amb Musimano (21h) i el concert dels '40 on tour' (23h). En la mateixa línia, el tancament de la festa es produirà amb el concert internacional Jeane Manson (19h).Durant el dissabte 14 de juliol hi haurà diferents activitats. A les 11.00 h hi ha la Processó pels carrers del centre de la ciutat. Seguidament a les 11.45h l'ofreba floral a l'esplanada del moll de pescadors. Al migdia, a les 12.15h, començarà la processó marítima i a la tarda, de 17h a 20h hi haurà la jornada de portes obertes a l'edifici del Salvament i al niu de les metralladores. Per cloure, a les 21h se celebrarà la sardinada popular i a les 22.30h el concert d'Havaneres a la platja.Aprofitant la Festa del Carme, Llançà organitza durant 4 dies múltiples activitats per tots els públics. Des de concerts com el de guitarra i cello (divendres a les 21h) fins a activitats per la mainada, amb un slidepark (dissabte de 17h a 21h) o actuacions de màgia (dissabte a les 20h). El dia 16 hi ha programades celebracions en honor a la Mare de Déu del Carme. A les 11h, missa en el seu honor i a les 12.30h, processó de la Verge del Carme.El dilluns 16 a partir de les 18h se celebrarà al moll de Portdoguer la processó marinera en honor a la verge del Carme. Posteriorment, la tradicional sardinada a les 19.30 h i, per acabar a les 20h, sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera.