Vacances al mar

I ja en van tres. Hotel Transilvania era en el fons un projecte molt personal d'Adam Sandler i la seva colla d'amics i col·laboradors habituals, perquè si bé és cert que plantejava una paròdia de les velles sinergies entre els monstres clàssics, també era un excel·lent vehicle per al seu estil de comèdia. És a dir, que sí, que hi havia molta cinefília al darrera del seu argument a favor de la diferència i de la humanitat implícita en el monstre, però al mateix temps aconseguia universalitzar un tipus de gag que, als seus treballs en imatge real, acostumen a tenir un to molt passat de voltes. Amb Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas, Sandler i companyia s'aventuren a fer un homenatge de la comèdia estiuenca nord-americana, aquella en què un viatge de desconnexió o uns campaments esdevenien el pretext per a una successió de gags delirants i preferiblement escatològics.

Dirigida per Genndy Tartakovsky amb gairebé el mateix equip tècnic i artístic de les dues primeres, aquesta tercera entrega comença quan Drac es deixa convèncer per la seva filla d'agafar un creuer per desconnectar del dia a dia de l'hotel. Tot va com sempre (o sigui, de desastre en desastre) fins que Drac s'enamora de la misteriosa capitana del vaixell, que amaga un terrible secret. Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Jim Gaffigan, Kathryn Hahn, Chris Parnell, Joe Jonas i el grandíssim Mel Brooks presten les seves veus a una història plena de referències al cinema i la televisió de tots els temps, des de les més evidents (amb Vacaciones en el mar al capdavant) fins a algunes de més basades en els gustos particulars de Sandler i els seus. A la banda sonora ens retrobem amb Mark Mothersbaugh, cada vegada més cotitzat gràcies als seus memorables treballs per a La Lego Película, Thor: Ragnarok i Infiltrados en clase.