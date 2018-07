Vides poc privades

Es va estrenar a l'estiu quan encara aquest període estava considerat com la temporada baixa de les sèries, però Ballers no té res a envejar d'altres produccions estel·lars de l'HBO. Aquest mes d'agost s'estrena la seva quarta temporada, de nou amb Dwayne Johnson de protagonista.

Qualsevol que s'enyori de la magnífica Entourage ha de veure Ballers: a banda que comparteix el mateix equip de producció, amb l'actor Mark Walhberg al capdavant, té una estructura força similar, amb personatges sobrevivint entre l'humor i l'amargura en una societat de l'espectacle tan competitiva com incerta. Una de les claus del seu èxit és la presència de Johnson, que hi ofereix una de les millors interpretacions de la seva carrera i es presta constantment al joc de miralls amb la seva pròpia trajectòria professional. A la sèrie interpreta Spencer Strasmore, un mànager d'estrelles esportives que es debat entre les contraindicacions del seu dia a dia laboral (esportistes amb egos insuportables, punyalades per l'esquena, les imprevisibles reaccions del seu soci Joe) i la creixent necessitat d'ordenar la seva vida personal. Ell mateix va ser un dels grans del futbol nord-americà, però el seu entorn s'entesta més a recordar-li els fracassos que no els èxits, cada dia més llunyans.

Gràcies al seus episodis de 30 minuts i l'agilitat dels guions, Ballers passa com un sospir mentre ofereix un retrat gens convencional del món de l'espectacle, un univers fagocitant i poc humà on l'empatia acaba essent més un problema que una virtut. La principal novetat de la quarta temporada és que l'acció es trasllada a Los Angeles, tot i que mantenint el to de comèdia dramàtica de la resta d'entregues. Al costat de Johnson destaquen les aportacions de Rob Corddry, Troy Garity, John David Washington, Omar Benson Miller, Donovan W. Carter, Arielle Kebbel, Dulé Hill i Richard Schiff. Aquests dos últims, per cert, autèntics tòtems de la televisió nord-americana des que van coincidir a El ala oeste de la Casa Blanca.