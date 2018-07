Les millors propostes del diumenge a les comarques gironines

Fira del Circ a La Bisbal d'Empordà

13, 14 i 15 de juliol - Diversos espais

Arriba la XXIII edició de la Fira de Circ al carrer de la Bisbal d´Empordà, un esdeveniment que durant tot el cap de setmana omplirà d´espectadors els carrers de La Bisbal d´Empordà. La voluntat d´aquest festival és oferir, durant un cap de setmana, una programació diversa i engrescadora que sigui atractiva a tots els públics i edats.



Fira d'artesania de la ramona

15 de juliol - Banyoles

Artesania De les 10 del matí a les 8 del vespre a l´Estany fira d´artesania de la Ramona amb la presència de creadors, artesans de diferents disciplines i la gastronomia, entre d´altres.



Festa Major de S'Agaró

15 de juliol - Plaça Sant Pol

Durant tot el dia, Festa Major de S´Agaró, a la Plaça Sant Pol.

- A les 11 del matí, jocs infantils a càrrec de Fefe & Cia.

- A les 6 de la tarda, espectacle infantil.

- A 2/4 de 10, ball a càrrec del Grup Genion´s.



Poblacions de la Costa Brava celebren la Festa del Carme

15 i 16 de juliol

Els municipis del litoral gironí es preparen per celebrar la festivitat de la Mare de Déu del Carme durant els propers dies. L'Escala, Sant Feliu de Guíxols, l'Estartit, Castelló d'Empúries, Sant Feliu de Guíxols, Llançà o Cadaqués són algunes de les poblacions que celebren processons marineres i altres actes. Consulta l'agenda completa aquí



Palafrugell inicia deu dies de Festa Major amb més de cinquanta actes

Del 13 al 22 de juliol

Palafrugell tornarà a viure la seva tradicional Festa Major amb una gran quantitat d'activitats on, un any més, la música, l'oci i la cultura seran els principals protagonistes des d'avui fins al 22 de juliol. «El programa manté els actes típics i tradicionals perquè són els que funcionen, la festa segueix la mateixa línia que les altres edicions», explica l'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Josep Piferrer. Sardanes, tallers familiars, exposicions, actuacions castelleres, espectacles d'animació infantil, concerts per a joves i els tradicionals concerts i balls populars configuren el programa. Més informació...



Festa major de Sant Gregori

13, 14 i 15 de juliol - Diversos espais

Al llarg de tot el cap de setmana, els veïns del municipi gironí podran gaudir de les múltiples activitats que organitza l´ajuntament. El primer dia, divendres 13, se celebrarà un sopar de germanor a la zona de la Pineda i, posteriorment, s´iniciaran els concerts que dominaran totes les nits de la festa major. Entre els grups que tocaran destaquen ´Orquestra Maribel´, ´Blue Moon´ o ´The Covers band´. Els més petits podran gaudir d´actuacions d´animació infantil amb grups com ´La xancleta´ o dels inflables que s´instal·laran a la piscina municipal.



Visita guiada al barri jueu de Girona

15 de juliol - Museu d´Història dels Jueus

Com cada diumenge durant els mesos de juliol i agost, s´organitza un Itinerari guiat que recorre els carrers del call de Girona i el Museu d'Història dels Jueus. Durant l'explicació es coneixeran elements concrets de les vides de personatges de la comunitat hebraica medieval i l'evolució urbana del call jueu de Girona fins a l'expulsió de 1492.



El saxo d'Irene Reig a Girona

Casa de Cultura · Diumenge 15 de juliol

'Views' és el primer àlbum liderat per la saxofonista Irene Reig. Cada cançó reflecteix moments i imatges especials: records de Barcelona, Amsterdam i Filadèlfia, les ciutats en les que ha viscut. El disc va ser enregistrat a Filadèlfia a l'estudi de Temple University, en el qual hi apareix John Swana, un dels trompetistes més reconeguts a nivell internacional. La saxofonista barcelonina estarà acompanyada per Xavi Torres (piano), Pau Sala (contrabaix) i Joan Casares (bateria).