Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Cantada d´havaneres del grup Galligants

Divendres 20 de juliol · Plaça de l´Om

Un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les havaneres van prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars, centres cívics, centres de gent gran i activitats de caràcter solidari. Una mostra del seu repertori d´havaneres, valsets, cançó de taverna, cançó popular i alguns temes inèdits, es recullen al seu disc "Traginers de cançons", editat a la tardor de l'any 2016.





Marlango

Divendres 20 de juliol · Plaça dels jurats

La banda de Leonor Watling i Alejandro Pelayo van oferir un dels concerts més memorables que es recorden a Tempo en aquests 10 anys de festival. Aquesta vegada tornen a Girona amb la formació al complet i, atenció, per repassar els seus temes clàssics i avançar algunes de les cançons del que serà el seu nou disc d'estudi anomenat Tecnicolor.





Criatures del mar

Divendres 20 de juliol · Biblioteca Just M. Casero

Quan has estat arran de mar, has vist mai una sirena? ...o potser l'has sentit cantar? I el cant de la balena, l'has sentit? Potser no..., però de ben segur que et pots deixar endur pel ritme i el cant persistent i pacient de les onades. I si ets lluny del mar i l'enyores, pren una curculla... acosta-te-la a cau d'orella... tanca els ulls i veuràs desfilant meravelloses Criatures del mar. Contes irresistibles, plens d'emocions i sentiments. L´experiència serà dirigida per Pepa Contes i va adreçat a famílies i infants a partir de 3 anys.





"L´experiència com una escala de coneixement"

Divendres 20 de juliol · Església de Santa Llúcia

En el marc de l'exposició de Denys Blacker, "Mapes efímers. Complicitats i sincronies", es proposa la conferència "L'experiència com una escala al coneixement. Comunicació, creació compartida i art d'acció", seguida d'una presentació accionada de la Revista Objectual LUNCHBOX a les 20 h.





Banana Beach al festival rumba a Palamós

Divendres 20 de juliol i dissabte 21 · Parc del Convent dels Agustins

Divendres, el 5è Festival Rumba Palamós presenta a Banana Beach. El concert, a les 22:30h al parc del Convent dels Agustins, al Pedró. Banana Beach és un dels grups referents del festival i torna a compartir cartell amb els ritmes més rumbers. Dissabte serà el torn de de Jaume Ibars i la seva proposta Peque Rumba. La veu i l'actuació d´Ibars, amb els ritmes de rumba asseguren una bona hora de festa i divertiment.





Festival Cap Roig: Texas i Sting & Shaggi

Divendres 20 i dissabte 21 de juliol

Texas obrirà el segon cap de setmana de Cap Roig. El grup escocès mai ha tingut por de fer el que els caracteritza, i Jump On Board marca un estil diferent, rememorant aquell so de la seva èxits més reconeguts; "Say what you want", "Halo", "Black Eyed Boy", "Summer Són", cançons que abasten una carrera de gairebé trenta anys i 40 milions de vendes àlbums. L´endemà, Sting & Shaggi tornen després de 3 anys per presentar el seu nou àlbum.

Marion Harper

Dissabtes 21 de juliol · Jardins del passeig arqueològic

Amb un nou disc sota el braç ("Hydrangea") torna a l'escenari Village aquesta artista que ens va captivar fa dos anys. I amb tota la banda!

Vegeu tota la programació del festival Tempo sota les Estrelles a través de l'enllaç de més informació.





Vermut overall

Dissabte 21 de juliol · Jardins del passeig arqueològic

El grup Overall, format ara fa 3 anys, es dedica a tocar versions emblemàtiques de grups com The Beatles, Van Morrison, Amy Winehouse, Cranberries, REM, Bon Jovi, Chris Rea, Lauren Wood... etc. Es tracta d'una formació amateur amb moltes ganes d'oferir temes mítics al públic amb el seu propi segell personal.





Jove Orquestra de les comarques gironines

Dissabte 21 de juliol · Jardins de la devesa

Novament l'assaig obert de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines ofereix al públic el privilegi de veure els entramats d'un treball interior, de la part més íntima d'una formació orquestral. Un concert en format d'assaig obert, que repassarà conegudes obres del repertori simfònic de Mozart, Bernstein i Brahms.





Maceo Parker al Festival Porta Ferrada

Dissabte 21 de juliol · Plaça del mercat (Sant Feliu de Guíxols)

És, ras i curt, un dels saxofonistes més revolucionaris de la música moderna. Si no hagués format part dels JB Horns de James Brown durant els anys 60, ara possiblement ni sabríem què és el funk. Amb 75 anys complerts el passat 14 de febrer i una recepta - 2 % de jazz, 98 % de funk- tan nutritiva com el primer dia, Maceo Parker visita Porta Ferrada amb un disc, el primer d'estudi que publica en més d'una dècada, en què ens adverteix que tot a la vida és qüestió d'amor: It's all about love. Àvid explorador de les possibilitats sonores que pot tenir un saxo i protagonista, encara ara, d'alguns dels concerts amb més groove que es poden veure en el Planeta Terra.





Orquestra Balkan Paradise

Dissabte 21 de juliol · Jardins de la devesa

Integrada per deu instrumentistes de vent i percussió, la Balkan Paradise Orchestra ha aportat un aire fresc i alegre al panorama de les fanfàrries del nostre país. Amb formacions, experiències i influències diverses però compartint la passió per la tradició balcànica, aquestes deu dones transformen el gènere en un autèntic elixir de melodies tradicionals amb ritmes de tot el món. Presentaran a Girona el seu primer disc, ´K'ATAKA´, una fusió sincera i orgànica de tot el que volen compartir als escenaris: alegria, festa i ganes de ballar.





Festival Castell de Peralada

Divendres 20 de juliol, dissabte 21 · Auditori Parc del Castell

El divendres, María Pagés presenta ´Una Oda al tiempo´. La coreògrafa i bailaora sevillana reflexiona sobre la implacable irreversibilitat del temps, sobre el cos, el desig, l´art i la mateixa vida. Dissabte, Carla Bruni sortirà a l´escenari presentarà el seu últim treball ´French Touch´. Un disc produït pel llegendari músic, productor i compositor David Foster que neix l'any 2014 quan Bruni i Foster es van conèixer després d'un concert a Los Angeles i aquest es va oferir a produir-li un disc íntegrament en llengua anglesa.





Clara Gorrias

Diumenge 22 de juliol · Auditori Josep Viader

Clara Gorrias presenta el seu primer àlbum com a solista "La Mar Fa Riure i Fa Plorar". Aquest cop a format trio, la jove cantant menorquina ve acompanyada del pianista Toni Saigi i del contrabaixista gironí Manel Fortià. Prometen elegància i fluïdesa en aquest repertori de cançó pròpia i cançó folklòrica menorquina arranjada en clau de jazz.





Tarda rumbera amb Triampa

Diumenge 22 de juliol · Plaça de l´Om

La rumba és una música d'arrels populars urbanes, sorgida de forma genuïna al nostre país a mitjans del segle II i que avui gaudeix d'una actualitat viva i dinàmica. Vine a passar tarda Rumbera amb Triampa a la Plaça de l'Om!

Concert líric

Diumenge 22 de juliol · GEiEG Sant Ponç

Aquest mes de juliol podeu gaudir dels concerts a la fresca al Complex Esportiu GEiEG Sant Ponç. Nits a la fresca és un cicle de concerts que organitza GEiEG on hi trobareu bon ambient i bona música. Repàs d'àrias, dues d'òpera, sarsuela i romances napolitanes.





Lluís Rodríguez en concert



Diumenge 22 de juliol · Plaça de l´Om

Concert i ballada de lindy hop amb música en directe a càrrec de Lluís Rodríguez Trio, organitzat per l'Associació Cultural Jazz de Girona.





Vermut 27 notes

Diumenge 22 de juliol · Jardins del Passeig Arqueològic

Duet gironí amb un ampli repertori d'estils com el jazz, la bossa-nova, el soul i el pop-rock.

No us perdeu el festival Tempo, amb una programació musical amb artistes de renom juntament amb l'oferta gastronòmica i les nits temàtiques del Village Tempo al Passeig Arqueològic, fan que el Tempo adquireixi una dimensió única.

Stéphane Degout & Alain Planès al Festival Nits de Clàssica

Diumenge 22 de juliol · Plaça del Vi

Baríton francès alumne de Régine Crespin i Gundula Janowitz, Stéphane Degout és un dels cantants més valorats de la lírica actual. Es presenta al Festival Nits de Clàssica acompanyat d'Alain Planès, un dels grans pianistes francesos. Aquesta serà una soirée de perfums francesos en què podrem escoltar les sensibles melodies de Poulenc, algunes de les cançons de Debussy (en el centenari de la seva mort) i el desacomplexat tríptic que Ravel va dedicar al nostre don Quixot.