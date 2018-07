Agradarà més o menys a la crítica, però de Mamma Mia era innegable la seva vitalitat i la capacitat de donar un mínim de coherència narrativa als clàssics d´Abba. Com que la pel·lícula va ser un èxit i el temps encara ha augmentat més la seva popularitat, ara ens arriba una seqüela que recrea la joventut del personatge de Meryl Streep.

El primer tràiler d´aquesta segona part feia un espòiler com a mínim singular: el personatge de Meryl Streep, protagonista gairebé absoluta de la primera, ha mort. I com que la seva filla a la ficció està embarassada, parla amb els seus tres pares i les seves amigues perquè, a tall d´homenatge i també per entendre millor la seva pròpia maternitat, li expliquin com era la seva mare de jove. Així, la pel·lícula ens mostrarà l´eufòrica vida d´una jove Donna des que decideix anar a viure a les illes gregues fins que coneix els tres homes que faran possible l´existència de Sophie. Tot això, naturalment, amb un punt de nostàlgia, però sobretot moltes ganes de donar cabuda a aquells èxit d´Abba que van quedar fora de la primera entrega.

Si bé la crítica l´està tornant a massacrar amb duresa, sobretot perquè se li veu el llautó de voler esprémer la gallina dels ous d´or, no hi ha dubte que Mamma Mia: Una y otra vez acaba convertint-se en un dels grans triomfs d`aquest estiu. Elements d´interès no n´hi falten: a banda del canvi en la direcció, ara en mans d´Ol Parker (un dels problemes del film original era justament que hi faltava un cineasta amb més personalitat), la pel·lícula compta amb un extens i magnífic repartiment que inclou Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Dominic Cooper, Andy García, Cher i Meryl Streep.