Dos a la carretera

Gairebé tres anys ha trigat aquest film d'acció britànic a distribuir-se internacionalment, i es fa ara, a l'estiu, potser per agafar algú desprevingut i que es pensi que és un producte atractiu per escapar de la tirania del termòmetre. Però la realitat és una altra: la pel·lícula, segurament un dels actioners més desganats i poc originals de la dècada, és una sèrie B de les que abans llogaves al videoclub perquè el títol que anaves a buscar estava agafat. És la història d'una parella de viatgers nord-americans que fan una travessia per Alemanya amb la seva motxilla i el seu amor incondicional. Però quan topen amb uns perillosos traficants de drogues, el seu pas per Colònia es converteix en una sagnant persecució que posarà a prova el seu instint de supervivència. No és que estigui mal rodada ni que bona part de les situacions sigui inversemblants (sense oblidar la veu en off, una de les més irritants que mai s'han sentit al gènere), sinó que desaprofiti el potencial d'una parella com Nicholas Hoult i Felicity Jones. La culpa evidentment és d'un guió que els converteix en clixés i que es perd en les seves divagacions sobre el romanticisme i el que estaries a disposat a fer per la persona que estimes. Al seu costat, els dos únics motius reals per veure-la: Anthony Hopkins i Ben Kingsley.