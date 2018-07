La revolució del cotxe elèctric neix a Espanya

A ningú se li escapa que el futur de l'automoció passa, a més de pel vehicle autònom, per la propulsió elèctrica. Els combustibles fòssils són pa per avui i fam per demà, i la creixent contaminació a les ciutats ha obligat els fabricants a buscar alternatives reals al petroli. La propulsió elèctrica és la millor de les alternatives, tot i que el gran problema d'aquesta ecològica opció es diu «autonomia». Però el futur és més prometedor que mai, i tot gràcies a un grup d'estudiants espanyols.

El Shell Eco-Marathon Europe és una de les competicions més importants del món sobre vehicles de conducció eficient. En l'edició d'aquest any l'equip espanyol Eco-Dimoni, de l'IES Cotes Baixes d'Alcoi es va alçar amb el triomf en la categoria de prototips de bateria elèctrica, en aconseguir recórrer 742 quilòmetres per kWh.

La competició, que aquest any va reunir 147 equips de 27 països al Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, consisteix a intentar arribar el més lluny possible amb un litre de combustible o amb un kWh d'electricitat en un circuit de 945 metres.

Si donem una ullada a les opcions actuals que el mercat ofereix en el segment del vehicle elèctric, un es troba amb cotxes com el Renault Zoe ZE40, un utilitari que passa per ser un dels elèctrics més venuts del món i que és capaç de recórrer 403 km –en un laboratori– usant per a això els 41 kWh de les seves bateries. L'equip espanyol Eco-Dimoni ha aconseguit recórrer 742 km amb un únic kWh, una xifra sorprenent que augura un prometedor futur als limitats vehicles elèctrics actuals.