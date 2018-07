Els plans imprescindibles per aquest diumenge a les comarques de Girona

Aquesta tarda les comarques gironines s´ompliran de música de tot tipus. Des de jazz fins a rock´n´roll, passant per la lírica o la rumba.



Desemboca a Platja d'Aro

Els amants del rock´n´roll tindran el seu plat fort a Platja d´Aro, on se celebra el sisè festival Desemboca, una proposta gratuïta per fer arribar el rock, el garatge o el rhythm and blues a la Costa Brava. Avui serà l´epíleg a la Pizzeria la Riera, situada a l´Avinguda Cavall Bernat, on ´The SuitCase Brothers´ interpretaran una sessió de blues.

La plaça de l´Om de Girona acull aquest diumenge dos concerts. La tarda s´iniciarà amb el concert de rumba de Triampa i continuarà, actuació de Lluís Rodríguez organitzat per l´Associació Cultural de Jazz de Girona.

Música Clàssica

El festival Nits de Clàssica de Girona acollirà el concert de Stéphane Degout, un dels cantants més valorats de la lírica actual, acompanyat d´Alain Planès, un dels grans pianistes francesos.

En la mateixa línia, el complex esportiu del GEiEG de Sant Ponç se celebrarà un concert líric amb cançons d´òpera o romances napolitanes.

A Camprodon, en el marc del Festival Isaac Albéniz, a les 6 de la tarda al monestir de Sant Pere, hi haurà el concert de la coral de Camprodon, la coral Indika de l´Escala i la coral de Sant Sadurní d´Anoia.

Festa Major a Palafrugell

Aquest diumenge es posarà punt i final a deu dies de festa major a Palafrugell. La cloenda musical de la Festa Major serà el concert L'home de la guitarra, un tribut a Josep Bastons amb el grup Port Bo, Indira Ferrer i Georgina Espolet sota la direcció d'Antoni Mas, diumenge 22 de juliol a les 19 h al TMP.

Jazz a l'Estartit

A les 8 del vespre al Molinet, concert de Jonah Smith & David Soler dins de la programació del festival de jazz. A les 22 h, arriba el torn de Paquito D´Rivera & Pepe Rivero Trio.