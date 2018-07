"Castle Rock": El poble dels maleïts

Molt s'ha parlat ja de la unió entre J. J. Abrams i Stephen King per explorar l'univers d'aquest últim a Castle Rock, una sèrie coral de terror que permetrà recórrer diferents escenaris i personatges sorgits de la imaginació de l'escriptor de Maine. La sèrie, que arriba el 25 de juliol als Estats Units, té tots els números per convertir-se en un dels grans títols de l'any.

King no és una ciència exacta com a escriptor, i encara ho són menys les adaptacions dels seus textos: tant en cinema com en televisió, hi ha veritables meravelles i també autèntics despropòsits. L'èxit de la versió cinematogràfica de It ha permès que l'obra de l'escriptor faci un nou salt generacional, i d'alguna manera Castle Rock n'és una de les primeres conseqüències. King ja no és patrimoni exclusiu d'aquells que l'han llegit compulsivament a temps real, sinó també dels fills d'aquests lectors i fins i tot alguns néts precoços. Per això la sèrie fa tota la pinta de convertir-se en una marca duradora, sobretot perquè vindria a representar la mateixa oferta de Stranger Things en un estiu que no tindrà temporada de la popular sèrie de Netflix.

Castle Rock no és una adaptació en el sentit clàssic del terme, sinó un relat que incorpora detalls, rols i trames que entronquen amb el seu univers literari. La història comença quan l'advocat d'un condemnat a mort rep una misteriosa trucada que li demana tornar al seu poble natal, Castle Rock. Allà, l'home descobreix que una sèrie de successos paranormals s'estan manifestant per tot el municipi, i alguns dels seus veïns estan convençuts que formen part d'un mateix enigma. A partir d'aquí, a més d'inquietar-se per les atmosferes malsanes de la sèrie, els espectadors podran jugar a endevinar la procedència dels fils narratius. Només amb els tràilers ja es pot afirmar que hi haurà referències a It, Cujo, Carrie, Cadena perpetua i La tienda, entre moltes altres novel·les. El repartiment, esplèndid, inclou Sissy Spacek, Melanie Lynskey, Scott Glenn, André Holland, Jane Levy, Bill Skarsgård i Terry O'Quinn.