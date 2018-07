Trucs per preparar les millors amanides

??

Amb l'arribada de l'estiu les amanides són un dels plats més requerits. Si es vol aconseguir l'amanida perfecta i encertar en l'elecció d'ingredients, a continuació exposem algun dels trucs per aconseguir-ho.



Explosió de color

La vista s'estimula tant com el gust o l'olfacte a l'hora de seure davant d'un plat. Faci de la seva amanida un arc de Sant Martí de color i explosió de sabors i ple de nutrició. La utilització de cogombre, tomàquet, pastanaga i alvocat pot ser de gran ajuda per aconseguir aquests plats tan acolorits. La remolatxa és un dels ingredients més utilitzats en aquests casos. És també una font de fibra i vitamina C, a més de contenir calci, potassi, fòsfor i antioxidants.



L'amaniment

Per elaborar una bona amanida, amanir és fonamental. I aquí prima l'ordre. En primer lloc, convé afegir la sal, després el vinagre i, finalment, l'oli. Cal recordar amanir l'amanida just abans de menjar-la. Si està cansat d'amanir les amanides de forma tradicional, les salses poden ser una alternativa. No obstant això, la inclusió d'aquestes salses que inclouen sucres afegits, formatge, etc. acaba fent que una amanida pugui acabar sent un plat massa pesat. De manera que s'ha de tenir especial cura amb l'abús de quantitats i ingredients.



Afegir-hi fruita

La fruita és un perfecte acompanyant per a aquelles amanides amb base d'enciams variats i que incorporen formatge. Grills de taronja o mandarina, trossos de poma o pera, llimona acabada d'esprémer, trossets de papaia, nectarina, maduixes, mores o gerds són algunes de les recomanacions. Totes aquestes fruites en general queden molt bé en qualsevol amanida que no sigui molt salada.



Afegir-hi llavors

Les llavors estan més de moda que mai. No hi ha cap dubte de les seves propietats nutricionals beneficioses per a l'organisme, per la qual cosa les llavors es converteixen en un perfecte aliat no només de la salut si no, en moltes ocasions, de la silueta. Especialment podem trobar les llavors de lli, xia i sèsam. Un altre nom s'alça, però, per sobre de tots els altres: la quinoa. Aquestes llavors contenen fòsfor, ferro, són font de proteïnes, fibra i aminoàcids essencials. A més, compten amb un important efecte saciant molt interessant de cara a controlar el pes.