Vint propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques de Girona

Antonio Orozco en concert al Cap Roig

Divendres 27 de juliol (22h) · Palafrugell

A les 22h, Antonio Orozco actuarà al Festival Cap Roig. El cantat és un dels artistes més brillants i amb més talent del panorama musical del país. És una gran oportunitat, ja que actualment es troba en un moment clau de la seva carrera. L´endemà, dissabte 28, se´l podrà veure al festival Sons del Món, a la ciutadella de Roses.





Estopa al Festival Porta Ferrada

Diumenge 29 de juliol (22:30h) · Sant Feliu de Guíxols

Estopa torna a Sant Feliu de Guíxols per oferir una de les seves escassíssimes actuacions previstes el 2018. Els germans David i José Muñoz, els fills més il·lustres del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, visiten el Guíxols Arena amb les cançons de l'encara calent Rumba a lo desconocido, himnes d'influència generacional com El del medio de Los Chichos i versos històrics com els de «por la raja de tu falda tuve un piñazo con un Seat Panda». Quasi vint anys després de la seva irrupció, i amb més de quatre milions de còpies venudes a tot el món dels seus nou discos, els germans Muñoz mantenen l'entusiasme de quan van començar.

Aquest cap de setmana també actuaran Rubén Blades amb els seus ritmes llatins i Caetano, Moreno, Zeca i Tom Veloso.





Festival Castell de Peralada

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 · Peralada

El divendres serà el torn de Javier Camarena que, des que debutà l'any 2007 a l'Òpera de Zuric, el seu nom ha anat sonant cada vegada amb més força als teatres d'òpera més importants d'arreu del món, causant un veritable furor i essent considerat un dels tenors lírics del moment.

L´endemà sortirà a l´escenari Jona Kaufmann. El tenor alemany desperta passions allà on va, i és que les seves actuacions són sempre sinònim de gran esdeveniment musical i social.

El darrer concert del cap de setmana anirà a càrrec de Thaïs de Massenet, amb ´La història de dos viatges en direccions oposades´, inspirada en la novel·la Thais d'Anatole France





Bum i el tresor pirata

Divendres 27 de juliol (18h) · Bibliopiscina de la devesa (Girona)

Activitat a càrrec de la Companyia Homenots

En BUM és un elefant que una nit s'assabenta que en una cova a la Platja de la Mitja Lluna hi ha un tresor pirata amagat. Farà tots els possibles per trobar-lo però, se'n sortirà?

Adreçada a: famílies i infants a partir de 3 anys.





Arsènic i puntes de coixí

Divendres 27 de juliol (20:30h) · Espai marfà (Girona)

Veniu a disfrutar d'una meravellosa comèdia, a càrrec de la nostra companyia predilecte, les TdeSET!





Girls young talent

Divendres 27 de juliol (21h) · Plaça dels jurats (Girona)

Una nova fornada de noies joveníssimes irromp amb força amb el seu talent vocal i pianístic. Aviat, molt aviat, aquestes noies canviaran i milloraran el panorama musical català. YoungGirlTalent reuneix una mostra d'aquest terratrèmol que té per epicentre l'escola de noves arts aplicades Sarriart. I el podrem veure al Tempo com una forma més de reivindicació del paper de la dona en tots els àmbits, també el musical.



Estrella Morente a l´Escala

Dissabte 28 de juliol (22:30h) · L´Escala

Estrella Morente presentarà un espectacle únic al Festival Portalblau a l'espectacular escenari de Mar d'en Manassa, acompanyada per dos guitarristes, un percussionista i un cor de 'palmeros'. L'artista farà un recorregut per les seves peces i temes preferits en una trobada íntima amb la seva personalitat colpidora.

Estrella Morente és un fenòmen insòlit. Criada en una nissaga d'artitstes flamencs -és filla del cantaor Enrique Morente i de la ballarina Aurora Carbonell, neboda d'Antonio Carbonell i José Carbonell, cantaor i guitarrista respectivament, i néta del guitarrista Montoyita-, el primer que impressiona és la seva actitud, una elegància innata, un sofisticació nova, una aparent seguretat que no està feta d'arrogància sinó de valor, de noblesa. Però després comença a cantar i el públic entra en una dimensió desconeguda.





Visita guiada al rebost el call jueu

Dissabte 28 de juliol (10h) · Museu d´Història dels jueus (Girona)

Un passeig on seguirem els passos d´una cuinera de la Girona medieval que cull ingredients naturals pel plat del Sàbat. Des dels patis del Call fins als jardins de fora la muralla, la ciutat ofereix una gran i insospitada varietat de plantes comestibles i aromàtiques que ja són citades a la Bíblia.





Oscar d´Aniello al Tempo Sota les estrelles

Divendres 27 de juliol (22h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

Oscar D'Aniello és conegut per projectes com Mishima o Delafé y las Flores Azules.

Tempo Sota les Estrelles e?s el festival de refere?ncia de l'estiu a la ciutat de Girona. Durant 3 setmanes entre els mesos de juliol i agost, una de les zones més emblemàtiques del Barri Vell es transforma en un paradís de la música i la gastronomia obert a tothom.





Maria Arnal i Marcel Bagés

Divendres 27 de juliol (22:30h) · L´Escala

El duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés ens presenta el seu àlbum 45 Cerebros y 1 Corazón. Les seves composicions subtils i plenes d'autenticitat i originalitat els ha portat a realitzar una gira internacional de més de 70 concerts. Aquest darrer treball ha estat un èxit tant entre la crítica com entre el públic, i els ha fet encapçalar tot tipus de llistes (millor disc del 2017 per Mondo Sonoro, millor disc de cançó d'autor del 2017 per a Enderrock?). Han deixat de ser una promesa i actualment són una de les propostes més enriquidores del panorama musical.





Festival internacional de música de Ripoll

Divendres 27 de juliol (21:30h) · Església de Sant Pere de Ripoll

El XXXIX Festival Internacional de Música de Ripoll aplegarà 10 concerts. Aquest divendres 27 de juliol serà el torn de Pyrenaeus Ensemble, que interpretaran a Vivaldi i el seu famós ´Quatre estacions´.





Lucky Chops

Dissabte 28 de juliol (21h) · Plaça dels jurats (Girona)

La intensitat i energia que desprèn el funk d'aquesta banda es veu impulsada pel seu desig de compartir el poder curatiu i inspirador de la música amb els altres. Lucky Chops està format per un grup de joves músics que es van donar a conèixer tocant pels carrers de Nova York i que estan plenament compromesos amb el foment de l'educació musical entre les noves generacions.





Sidus ensemble

Dissabte 28 de juliol (11:30h) · Jardins de la devesa (Girona)

L'energia i frescor que desprèn aquest quintet tan singular posarà el punt i final a aquesta proposta estiuenca. Un concert que, sens dubte, eclipsarà la rutina del parc, amb arranjaments de cançons populars catalanes o la rítmica suite Belle Epoque in Sud-America, del compositor brasiler Júlio Medaglia.



Visita teatralitzada: Pere Abat, hi ha pelegrins!

Diumenge 29 de juliol (10:30h) · Museu d´Arqueologia (Girona)

Aquesta visita teatralitzada pretén acostar-nos, de forma entretinguda i divertida, a la vida i a la quotidianitat dels monjos i de la gent del segle XII, a través de l'escenari del Monestir de Sant Pere de Galligants.





Festa Major de Salt

Divendres 27, dissabte 28 · Diversos espais

La nit de divendres estarà marcada pel concert de ´Gatillazo´. El grup espanyol de música punk-rock va ser creat fa més de 15 anys per Evaristo. La banda té un ampli repertori de temes plens d´ironia i ràbia amb l´inconfusible segell d´Evaristo.

El dissabte, el concert estrella serà ´Lágrimas de Sangre´, una banda de rap combatiu que beu d´estils més enllà del hip-hop, com és el Rock i el Reggae, allunyant-se dels tòpics de l´herència nord-americana. A la mateixa nit actuaran ´La Soul Machine´ i l´Orquestra La Privada´.



Alverd Oliva Quintet

Dissabte 28 de juliol (20h) · Castell de Montjuïc (Girona)

El músic figuerenc Alverd Oliva presenta el seu primer disc Fusta de cor. Cançons sinceres i vitals compostes d'un material sensible, natural, de creació pròpia i que connecta amb l'essència de l'artista. El folk és l'eix central on se sumen pinzellades d'altres estils com el rock, el blues i el pop.



Jakub Józef Orlinski

Diumenge 29 de juliol (20h) · Claustre Sant Pere Galligants

D'origen polonès, Orlinski és un dels contratenors de moda. Catapultat a la fama en la darrera edició del Festival d'Aix en Provence de 2017, ha guanyat premis com a ballarí de breakdance, entre altres estils de dansa. Pel seu posicionament fresc i obert, atrau joves aliens al món de l'òpera. Orlinski és un cantant que crida l'atenció per la bellesa vocal i la interpretació audaç. Aquest recital marca el debut de l'artista a Catalunya.





´Dansa en blanc´ a Portalblau al carrer

Diumenge 29 de juliol (21h) · La Punta (L´Escala)

Dins del cicle 'Portalblau al carrer', la companyia Dansa en blanc actua per primer vegada al Festival Portalblau amb el seu espectacle de dansa contemporània N'Orfeu. Aquesta peça de dansa narra la mitològica formació de la península del Cap Norfeu, al Cap de Creus.

Amb aquesta proposta, la companyia Dansa en Blanc vol transmetre un missatge positiu: el de l'amor per la natura.





Mishima

Diumenge 29 de juliol (22:30h) · Mar d´en Manassa (L´Escala)

Mishima arriba al Festival Portalblau amb el seu vuitè disc Ara i Res, que aposta per la contundència en el so i una cura especial en les lletres. Enregistrat amb Peter Deimel a Black Box Studio (Angers, França), el seu nou àlbum sona més i millor Mishima que mai: més descregut i alhora més romàntic, més despullat però també més sentit, més planer però també més literari, amb esclats més lluminosos al costat d'atmosferes més llòbregues.

Un disc que, editat al seu propi segell The Rest Is Silence i distribuït per Warner, celebra la indefugible maduresa de David Carabén (veu i guitarra), Marc Lloret (teclats), Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria). Ho podreu descobrir en directe a la Mar d'en Manassa, el millor escenari de la Costa Brava amb la badia de Roses com a teló de fons.





Paco Candela

Diumenge 29 de juliol (18h) · Palau de Congressos de Girona

És un dels cantants més importants del panorama actual de la música espanyola i del flamenc. Reconegut pel gran públic, amb més de 20 anys de trajectòria i 12 àlbums publicats, ens presenta en directe el seu nou treball discogràfic "El poder de la música" amb els seus grans èxits de sempre.

Estem davant el millor disc de la carrera de Paco Candela, que actualment ocupa el primer lloc en el "cante" interpretant fandangos, sevillanes, balades, rumbes... així com en acceptació popular, amb més de 70 concerts a les seves esquenes per tota la geografia espanyola. Un artista noble, ple d'autenticitat amb una prodigiosa veu que farà sentir i vibrar a públics de totes les edats amb el seu "cante".