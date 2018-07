Amnèsia desbordant

El 1987, la parella formada per Goldie Hawn i Kurt Russell encapçalava el repartiment de Un mar de líos, comèdia eixelebrada sobre una dona burgesa que maltracta tothom, i molt especialment el fuster que li arregla el seu iot, fins que pateix un accident i queda amnèsica. Mentre intenta recordar qui és, el seu empleat, disposat a venjar-se de totes les seves tiranies, l'aboca a una successió d'embolics que amenaça el seu prestigi i fins i tot la seva integritat física. Era, aquest film, una comèdia romàntica que almenys intentava defugir els tòpics del gènere, i sabia sobresortir pel talent de la parella protagonista i el bon ofici del director Garry Marshall, que tres anys després firmaria Pretty Woman. Trenta anys després són Eugenio Derbez i Anna Faris els encarregats d'assumir els mateixos personatges, però girant els papers: ara és ell el ric mimat i intranscendent qui pateix l'amnèsia i ella l'empleada de la família que traça el pla de venjança. Sigui com sigui, el film ha tingut un èxit prou notable a les taquilles nord-americanes (malgrat la dura competència) i al mateix temps ha dividit la crítica entre els qui la veuen com una bona posada al dia i els qui li retreuen que no vagi gaire més enllà de l'original.

Dirigida per Rob Greenberg, un dels productors de la sèrie Cómo conocí a vuestra madre, Un mar de enredos deu tant a la força de la història original (que, per cert, introdueix pocs matisos: la novetat és més als gags, aquí força més gruixuts) com al carisma dels seus intèrprets, que aconsegueixen treure molta punta a uns registres còmics que no semblaven precisament conciliables. Al costat de Faris i Derbez, que també hi exerceix de productor, destaquen les aportacions d'Eva Longoria, John Hannah, la veterana Swoosie Kurtz, Emily Maddison, Josh Segarra, Hannah Nordberg i Mel Rodriguez.