Arriba La Santa, l'oasi de creació, oci i gastronomia de la Costa Brava

Lluny de repetir els models de mercats i food trucks que proliferen a tot el litoral, La Santa aposta aquest estiu per crear un espai d'oci, entreteniment i tendències, inspirat en la filosofia del be to be de basars asiàtics, amb notes que transporten a llocs de somni. Tot això, al bell mig de la Costa Brava, en un entorn de luxe: el Santa Cristina Horse Club, a Santa Cristina d'Aro.

Es tracta d'un espai envoltat de natura decorat com un bosc encantat, ideal per gaudir dels capvespres d'estiu en un lloc màgic i efervescent on sempre passen coses. L'espai va obrir les seves portes fa una setmana i romandrà obert fins al 26 d'agost.

La forma d'exposar el producte, la càlida llum del capvespre i l'originalitat de la decoració fan de La Santa un lloc únic. Un indret on passejar i descobrir racons o, senzillament, menjar, picar, gaudir d'una copa, d'un concert o de qualsevol de les activitats programades diàriament. I amb un nou horari, ja que aquest estiu obre ininterrompudament fins al 26 d'agost a partir de les 18 h amb activitats per a tots els gustos: des de tallers infantils a les tardes fins a actuacions musicals a la nit, i copes i sessions de DJ fins la matinada.

Creació i gastronomia

Des del seu naixement el 2017, La Santa ha mostrat el seu compromís amb la creativitat i el talent local, tant de la mà de firmes consolidades com de petits artesans. Tots ells exposaran les seves peces, des de moda a complements, joies o mobles, a l'entorn del Santa Cristina Horse Club, que serà un any més l'escenari ideal per citar-se amb el talent local. És difícil, doncs, cansar-se de passejar pels racons de La Santa, i de contemplar peces úniques i dissenys exclusius mentre cau el sol a la Costa Brava.

Un dels senyals d'identitat de La Santa ha estat, des del seu naixement l'any passat, la seva aposta per la millor gastronomia. Lluny dels clàssics mercats de food trucks, aquí s'aposta pel concepte de food corners i food stalls, propostes gastronòmiques a càrrec de restaurants consagrats que traslladen literalment les seves dependències a l'espai de La Santa, molts d'ells especialitzats en un sol producte, a l'estil dels mercats asiàtics.

Així doncs, a La Santa trobem des de les receptes típiques del menjar de carrer a altres propostes més sofisticades que van des de plats asiàtics a opcions veganes i sense gluten. Més de trenta espais que, sens dubte, faran les delícies dels foodies més exigents, els quals probablement no pararan fins haver provat i tastat cadascuna de les delicatessen que surten dels fogons de La Santa. Un any més, queda clar el compromís del festival amb els diferents col·lectius: des dels vegans i vegetarians fins a les opcions sense gluten, i propostes healthy en forma de sucs naturals, smoothies i plats saludables per a tots aquells que aposten per cuidar-se per dins i per fora.



Molt més que música

L'espai La Santa de la Costa Brava és, a més, un senyor festival musical, amb un cartell espectacular no només pel seu indiscutible nivell, sinó perquè s'allarga durant tot l'estiu, amb concerts gratuïts diàriament. Per l'escenari Village Stage de la Santa passaran noms consagrats de l'escena folk-pop catalana, des de Mazoni a la Fundació Tony Manero, Nacho Tarrés (Gossos) & The Wireless, Marcel Lázara (Txarango) & Júlia Arrey, així com noves promeses del pop com la finalista de La Voz Kids 3, Mònica Maranillo, o en Nil Moliner, compositor de temes com Que nos sigan las luces, que va ser un dels triats per representar Espanya a Eurovisió, i que presentarà a l'escenari de La Santa temes del seu últim treball, Hijos de la tierra. Tots ells actuaran a les 22.30 hores.

Però la cosa no s'acaba aquí. Durant tot l'estiu se succeiran per tots els racons de La Santa un seguit d'espectacles itinerants per a tots els gustos i públics: Performances, actuacions, i animació de carrer per a grans i petits.