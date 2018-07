Esglais digitals

Els explicaré una història molt estiuenca que va ocórrer a un amic meu. En aquests dies, el meu amic es troba estiuejant fora del seu lloc de residència habitual. En arribar a la seva destinació es va adonar que havia deixat a casa totes les bateries externes que el solen acompanyar. I és que aquest amic meu és un autèntic malalt de la tecnologia que no sap viatjar sense el seu iPad, el seu portàtil, dos o tres mòbils, càmera de fotos, etc. I lògicament tal arsenal tecnològic l'obliga a anar acompanyat de diverses bateries externes, per la qual cosa només aterrar va anar al primer comerç xinès que va trobar per comprar-ne una amb la qual carregar els seus gadgets en cas de necessitat. No li va costar gaire: va pagar 6 euros.

Malgrat la poca capacitat de la nova bateria, el meu amic va pensar que almenys tindria alguns ampers que donar al mòbil. Però aviat es va penedir de la compra. Estant el meu amic a la platja, torrant-se al sol com una sardina en una graella, una intensa olor de cremat va començar a acariciar les seves pituïtàries. El fum que sortia de la recentment estrenada bateria va confirmar les seves sospites: alguna cosa estava cremant, a més de la seva enrogida esquena.

Ràpid de reflexos, el meu amic va desconnectar el cable de càrrega del telèfon i de la bateria externa. Encara amb l'esglai en el cos va veure que la bateria s'havia sobreescalfat i per poc no es va acabar cremant, juntament amb l' smartphone que carregava.

Amb nostàlgia, el meu amic va recordar que a casa s'havia quedat la mastodòntica HP Powerbank USB-C –170 ?– 1 de 20.100 mAh, capaç no solament de carregar diversos mòbils i tablets, sinó de fer el mateix amb un ordinador portàtil. També va recordar l'enorme Power Station XXL de Mophie –150 ? –2, que els seus 19.500 amperes poden carregar tot el que convingui. Allà, a casa, es va quedar la molt assequible Trust USB-C –40 ?– 3 que amb 10.00 mAh podia donar diverses vides als seus telèfons mòbils. Lluny, en la llar, es va quedar també la diminuta Energy Sistem Yall Edition –17 ?– 4, l'autonomia de la qual és més que suficient per carregar per complet qualsevol mòbil.

Mai, mai, cap d'aquestes bateries –fins i tot treballant en les condicions més extremes– s'havien sobreescalfat. Missatge: en qüestions d'amperes, el barat pot sortir car. Caríssim.

P.D: Si s'ho està preguntant, aquest amic no soc jo. Jo mai m'oblido de res... Ehem...