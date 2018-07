Cruise Superstar

I ja en van sis. La saga Mission: Impossible ha sabut evolucionar a través de diferents cineastes i estils al llarg de més de dues dècades, tot i que queda clar que el seu gran artífex és l´actor i productor Tom Cruise. A Fallout, Christopher McQuarrie es converteix en el primer director que repeteix a la sèrie, i segons la crítica és una de les seves millors entregues.

Poc se sap de la sinopsi d´aquesta sisena part (els tràilers han sabut apuntar molt però explicar poc), més enllà que Ethan Hunt haurà de sobreviure a les conseqüències d´una missió fallida i que acaba en el punt de mira de dos bàndols confrontats. També ha transcendit que haurà de tornar a col·laborar amb els seus antics aliats, que l´arc argumental recupera algunes trames i personatges de Nación secreta i que finalment es tancarà el cicle dramàtic de la dona de Hunt, de nou interpretada per Michelle Monaghan. El que tots tenim claríssim és que serà una de les pel·lícules no només de l´estiu, sinó de l´any: aquesta meravellosa obsessió de Cruise per rodar una acció genuïna i analògica (aquí no hi ha CGI que valgui: les coses exploten de veritat) converteix la saga en una de les grans fites modernes del gènere.

Mission: Impossible: Fallout compta amb un magnífic repartiment que inclou Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Alec Baldwin, Angela Bassett, Sean Harris i Ving Rhames, l´únic, juntament amb Cruise, que ha aparegut a tots els films de la saga. Qui hi debuta és el compositor Lorne Balfe, un protegit de Hans Zimmer que ha sabut fer una gran relectura del famós tema principal de Lalo Schifrin.