Festa en família

El duet artístic (i matrimoni) que formen Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri ha donat moltes alegries a la comèdia francesa, amb títols tan aconseguits com Para todos los gustos o Como una imagen. Al seu nou guió, de nou protagonitzat per ells mateixos i dirigit per Jaoui en solitari, reincideixen en alguns dels seus grans temes: la família, el pas del temps i l'acceptació de la complexitat de les relacions humanes, tot i que aquí hi introdueixen una (inofensiva) critica al paper de les xarxes socials.

Llenos de vida se situa a la inauguració d'una nova llar familiar, on coincideixen una sèrie de personatges que no s'acaben de dir tot el que pensen. Entre ells destaca Castro, un presentador televisiu en hores baixes, i la seva exdona, Hélène, una periodista de fortes conviccions socials. També hi ha la filla d'ambdós, Nina, que ha escrit un llibre sobre els seus pares que pot canviar les seves vides per sempre. A partir d'aquí, se succeeixen els diàlegs punyents i les situacions catàrtiques, en un lloable exercici de comèdia sofisticada que també compta amb secundaris com Léa Drucker, Kévin Azaïs, Nina Meurisse, Sarah Suco i Héléna Noguerra.