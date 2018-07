La fuga de l'àngel de la mort

Acabada la Segona Guerra Mundial, aquells nazis que es creien la raça superior, perseguits per crims de guerra, es veuen escampats pel món. Josef Mengele, el metge d'Auschwitz, haurà d'iniciar una nova vida a Sud-amèrica, buscat i avorrit per la resta del món en conèixer-se les atrocitats de l'holocaust jueu.

matías crowder

Un metge nazi, aturat al capdavant del grup de jueus que baixa dels vagons a Auschwitz, decideix qui viu i qui serà enviat a la cambra de gas amb només aixecar la barbeta. Ells, les seves víctimes, centenars de milers d'homes, dones i nens, encara no ho saben, només acaten les ordres. El vuitanta per cent dels nouvinguts seran enviats a la cambra de gas. De l'altre vint per cent que deixarà amb vida escollirà els que seran els ratolins del seu cruel laboratori. El metge és Josef Mengele, qui es guanyaria a pols el sobrenom de «l'àngel de la mort».

Fins i tot en els últims dies del nazisme, mort Hitler, convertida tot Alemanya en runes i cendres, molts dels seus membres van continuar pensant que, com a raça escollida de l'univers que eren, tard o d'hora la història posaria les coses al seu lloc, recuperant el comandament sobre la resta dels mortals. És tan fort el convenciment, que ni l'exili, ni la nova condició social que han de suportar, com a vençuts d'una guerra en paratges remots d'Argentina, Brasil o Paraguai, els posarà al seu lloc. És el pensament que tot el temps acompanya Mengele en la seva fugida cap a Sud-amèrica. La desaparición de Josef Mengele, d'Oliver Guez, ho explica a la perfecció, arribant a introduir-se en la ment de qui va ser considerat un dels pilars de l'holocaust, on van perdre la vida de més de 6 milions de jueus.

Mengele és un monstre. El metge nazi va experimentar amb milers de vides humanes buscant la clau genètica dels bessons, amb la finalitat única de reproduir així la raça ària sobre la faç del planeta. Què millor, per a això, que disposar al seu aire de material humà amb vida. Per aconseguir ulls blaus, Mengele injectava químics als seus pacients, causant-los infeccions i cegueses. Amb total propòsit, els inoculava malalties com el tifus. Mengele liderava la seva pròpia òpera de l'horror: cirurgies sense anestèsia, castració i amputacions. Amb tot aquest bagatge, resumit en el seu petit maletí de mostres, viatjaria a Buenos Aires en acabar la guerra.

Oliver Guez aconsegueix un nou retrat del criminal nazi i de tota la banda d'assassins fugats que segueix creient, en els confins del món, que seran absolts per la història. Succeeïx tot el contrari, la història va darrere d'ells fins a l'últim amagatall on s'amaguen. Guez pinta Mengele com un oportunista que va aprofitar el Reich dels mil anys per llançar la seva carrera. Un ésser patètic i vanitós que encarna, en les pàgines d'aquest increïble relat, tota la mediocritat del mal.

Sembla sorprenent com diferents governs de Sud-amèrica protegeixen els nazis, com ho va fer el peronisme a l'Argentina. A Buenos Aires, a més de Mengele, que encara no té la fama que cobraria més tard, s'oculta un dels homes més propers a Hitler, Adolf Eichmann, el líder en la deportació dels jueus de tots els racons d'Europa a la Polònia ocupada i la construcció de les cambres de gas. Però els aires polítics canvien, i amb això el favoritisme cap als nazis. Eichmann és segrestat d'Argentina pel Mossad, sotmès a judici i executat a la forca. Mengele ha de fugir d'un país on el Mossad li trepitja els talons, fart de començar de zero. No seria detingut ni jutjat mai, encara que es convertís en un dels criminals de guerra més buscats de la història.