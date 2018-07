LG 7Q Petits detalls que marquen la diferència

El segment de la gamma mitjana en la telefonia mòbil està que treu foc pels queixals. La irrupció de noves marques provinents de la Xina han obligat al fet que les grans signatures s'hagin hagut de posar les piles. I de quina manera. Tal és el cas de la coreana LG i el seu nou Q7, un dispositiu molt interessant que inclou detalls de gamma alta.

En obrir la caixa et trobes amb una luxosa camussa de microfibra per netejar el telèfon que és en si mateixa tota una declaració d'intencions: aquest telèfon no és un més del piló. En l'ús diari, la seva versatilitat, rapidesa de resposta, la seva excel·lent pantalla de 5,5" gairebé sense marcs, el so envolupant 7.1 i la resistència a l'aigua el converteixen en una interessant opció per a aquells que es plantegin un canvi a millor sense tirar la casa per la finestra.

