L'hora de Robin

Si DC ha aconseguit portar els seus universos en expansió a la televisió és gràcies a la cadena CW i al productor Greg Berlanti en particular, que han apostat fort que havien quedat fora de les seves produccions cinematogràfiques. Després de triomfar amb Arrow, The Flash, Supergirl i Legends of Tomorrow, ara afronten la seva sèrie més ambiciosa a Titans, adaptació de les aventures dels coneguts com a Nuevos Titanes.

Aquests personatges, al còmic, van néixer gairebé com a cara B de la Lliga de la Justícia: es tractava d'agafar herois a l'ombra o «sidekicks» i convertir-los en una sort de relleu generacional. Però les seves gestes aviat van agafar molta volada, i avui en dia tenen els mateixos seguidors que els personatges més populars. Ja havien tingut presència en algunes sèries animades, algunes de tan recomanables com Young Justice, però mai havien tingut una adaptació en imatge real. Fa poc, a la Comic-Con de San Diego es va poder veure el primer tràiler de Titans i la veritat és que no pot ser més prometedora. A banda que apunta a una bona traducció visual dels superherois protagonistes (amb Robin al capdavant) sembla que vulgui ser un pèl més taxatiu que els altres productes de la CW, que per cert han estat tots renovats i de ben segur que tindrem un o més crossovers al llarg de la temporada.

Titans comença quan Raven, una jova amb unes sorprenents habilitats, es posa en contacte amb Dick Grayson, que els darrers anys s'ha convertit en Nightwing després que deixés de ser el primer Robin de Batman. La noia li arriba amb un advertiment: hi ha uns perills ancestrals que amenacen el planeta, i només un grup de gent amb poders serà capaç d'aturar-los. Grayson acaba convencent-se de la necessitat de fer-li cas, recupera el seu primer uniforme i es llança a l'aventura de trobar els integrants del seu equip, entre els quals destaquen noms tan populars com els de Beast Boy, Starfire o Elasti-Girl. Supervisada pel cap visible de DC en persona, Geoff Johns, Titans destaca per un notable repartiment que encapçalen Brenton Thwaites, Teagan Croft, Anna Diop, Ryan Potter, Alan Ritchson, Minka Kelly, Lindsey Gort, Seamus Dever, Bruno Bichir i April Bowlby.