Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques gironines

Divendres 3 d´agost (22.30h) · Ciutadella de Roses

A les 10.30 de la nit, la Ciutadella de Roses acollirà el concert del cantant Sergio Dalma, una de les veus més singulars del món de la cançó, que torna a l´univers italià. Aquest és un concert del

Festival Sons del Món.

Dissabte 4 d´agost (20h) · Estadi de Montilivi

El nou Girona d´Eusebio s´estrena davant la seva afició contra un rival de primer nivell mundial, el Tottenham de Mauricio Pochettino. El partit servirà per seguir preparant l´inici de la segona temporada a la Primera Divisó. A més, Eusebio ja comptarà amb tota la seva plantilla, incolsos els mundialistes Mojica i Christian Stuani. Després de la gira per l´Índia, on l´equip va golejar fàcilment, ara arriba un altre compromís de primer nivell.

Divendres 3 d´agost (21h) · Carrer dels Comuners de Castella (Vilabertran)

Arnau Tomàs interpretarà el Suites per a violoncel de Bach (I). Entre el seu repertori de Johann Sebastian Bach trobem Suite per a violoncel n. 1 en sol major, BWV 1007, Suite per a violoncel n. 6 en re major, BWV 1012, Suite per a violoncel n. 3 en do major, BWV 1009

Divendres 3 d´agost (21h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

Aquest power trio gironí neix per aportar un contundent directe de blues i rock amb clàssics del rhythm'n'blues i el rock'n'roll a l'estil de Texas.

Tempo Sota les Estrelles e?s el festival de refere?ncia de l'estiu a la ciutat de Girona. Durant 3 setmanes entre els mesos de juliol i agost, una de les zones més emblemàtiques del Barri Vell es transforma en un paradís de la música i la gastronomia obert a tothom.

Divendres 3 d´agost i diumenge 5 d´agost · Carrer del Castell (Peralada)

El divendres serà el torn de Josep Bros al Festival de Peralada. L'any 1992, el mateix any que va debutar al Gran Teatre del Liceu al costat, ni més ni menys que de la soprano Edita Gruberova en el rol de Percy de l'òpera Anna Bolena de Donizetti, Josep Bros va cantar a la sisena edició del recent estrenat Festival Internacional de Música Castell de Peralada amb un recital dedicat al compositor Giacchino Rossini. Aquest estiu, i després de celebrar els seus vint-i-cinc anys de carrera amb un recital al coliseu català, el tenor Josep Bros torna al festival alt empordanès on també hi va debutar ara fa un quart de segle davant un públic que l'estima i el coneix bé.

Diumenge s´interpretarà l´òpera Rinaldo de Händel, una les òperes més cèlebres de Georg Friedrich Händel i la primera que va composar específicament per l'escena londinenca.

Divendres 3 d´agost (22.15h) · Plaça de la vila (Torroella de Montgrí)

Al Festival de Torroella s´emetrà Documental ´4´. Un documental sobre un dels quartets de corda més interessants de l'actualitat, el francès Quatuor Ebène. El documental segueix el dia a dia del quartet durant una gira per Itàlia i en concerts a Àustria i Alemanya i mostra, des de darrere de l'escenari, el procés musical i humà: les dificultats dels músics amb les partitures, els detalls interpretatius, els seus dubtes i les pors, també alguna alegria que altra després d'una interpretació o fora de l'escenari, la relació que mantenen entre ells i amb els amics i companys.

Divendres 3 d´agost (16.00) · Centre cívic de Santa Eugènia

Al llarg de tota la setmana se celebraran les diferents rondes del torneig obert d´escacs al Centre Cívic de Santa Eugènia. El divendres es disputarà la darrera ronda entre els participants que hagin anat avançant en la competició.

Divendres 3 d´agost, dissabte 4 i diumenge 5 · Col·legi de Periodistes de Girona

Aquest és el darrer cap de setmana per assistir a l´exposició ´Capturant l´actualitat´. Aquesta exposició correspon a una selecció, ampliada en el catàleg, dels cinquanta treballs presentats a la categoria que premia la millor fotografia de premsa en la darrera edició dels premis. Disset professionals, cadascun amb la seva mirada personal, aconsegueixen fer reviure alguns dels fets destacats del 2017, amb una atenció especial a tot els esdeveniments polítics que es van viure el darrer trimestre de l´any. Les càrregues policials del dia 1 d´octubre centren inevitablement moltes de les imatges, igual que les manifestacions que van tenir lloc posteriorment com a resposta a aquesta violència i a l´aplicació de l´article 155.

Dissabte 4 d´agost (22:15) · Plaça de la Vila (Torroella de Montgrí)

Vermut de Holy Sinners

Dissabte 4 d´agost (13:00h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

Sorprenent directe d'aquesta banda de genuí rock'n'roll. The Holy Sinners aposta per un rock'n'roll de base, eficaç i senzill on l'energia i el mojo del directe passen per sobre de la sobrevalorada imatge del rocker virtuosos, pedant i desvinculat del públic.

Tom Hagan, Ferran Palau i Ljubliana & The Seawolf amb Festival Neu!

Dissabte 4 d´agost (20h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

Una nova col·laboració del Tempo amb el festival Neu! Ens porta en un sol dia a 3 grans bandes de l'escena independent de la música catalana.

Cor Geriona al festival Porta Ferrada

Dissabte 4 d´agost (20h) · Espai Port (Sant Feliu de Guíxols)

Cinc anys després de seduir Catalunya amb les seves actuacions a la primera edició del programa Oh Happy Day de TV3, el Cor Geriona continua en plena forma. Dirigides per Imma Pascual, les setze noies del cor gironí porten a Porta Ferrada Geriona entre musicals, un espectacle familiar. La formació -que, els últims dos anys, ha brillat en produccions com ara Musicals de Broadway i De catalanes a musical- aportarà arranjaments actuals però fidels als originals a un repertori fet a mida perquè el públic gaudeixi intensament del color tan característiques de les veus del Cor Geriona. Cançó dels baobabs, Do you hear the people sing?, City of stars, Waterloo... Una nit amb històries trepidants, amors i desamors, drama i comèdia, lliçons de vida i emocions a través del cant, la dansa i la interpretació.

Nit de Sardanes

Dissabte 4 d´agost (22h) · El Firal (Olot)

L´Agrupació Sardanista d´Olot organitza la Nit de les Sardanes amb l´acompanyament de la Cobla La Principal de Porqueres.

Festa Major de Caldes de Malavella

Cap de setmana · Diversos espais

Cantada d´havaneres, activitats infantils, festa d´aigua i escuma, campionat d´escacs i concerts entre les múltiples activitats que ofereix l´ajuntament de Caldes de Malavella per gaudir de la Festa Major.

Gloria Gaynor a Sons del Món

Dissabte 4 d´agost (22.30h) · La Ciutadella de Roses

El 4 d'agost Gloria Gaynor celebra els 40 anys del mític I Will Survive en l'únic concert que donarà aquest estiu a la Costa Brava, al Festival Sons del Món.

I Will Survive, una de les cançons més conegudes del planeta i considerada un clàssic de l'apoderament femení, celebra el seu 40 aniversari. La cançó es va transformar en tot un fenomen ja que per primera vegada es escrivia una lletra des del punt de vista d'una dona, fent-li veure al seu ex-amant que ja era lliure i podia seguir endavant sola. Publicada el 1978, és una de les cançons més versionades del món. I Will Survive va rebre un dels únics Grammys que s'han donat a la música disco i va arribar al número 1 del Billboard.

Magna Latius

Dissabte 4 d´agost · Catedral de Girona

Recordant el 600 aniversari de la construcció de la nau única més gran del món, els personatges de l´època ens explicaran les diferents versions de l´efemèride. El picapedrer, el mestre d´obres, Pere III i molts d´altres apareixeran per transmetre les seves vivències d´aquesta part de la història de la Catedral de Girona. Podràs descobrir racons de la Catedral no oberts al públic normalment, tot passejant pel relat de fa sis segles ambientat amb so i llum com si fos qualsevol dia del segle XV.

Vermut Stone Clouds

Diumenge 5 d´agost (13h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

La senzillesa en la proposta estilística d'aquest duet ens permetrà despullar clàssics de Wilco, Amy Winehouse o Neil Young per descobrir-ne l'essència tot fent el vermut.

Jazz & Food

Diumenge 5 d´agost (20.30h) · Plaça del Mercat (Sant Feliu de Guíxols)

No són gaires els festivals que superen la barrera del mig segle. És per això que Porta Ferrada -el degà dels festivals d'estiu de Catalunya- i l'històric Festival Internacional de Jazz de Barcelona - en plena celebració, enguany, dels seus cinquanta anys d'existència- sumen esforços pel Jazz & Food, una barreja original del millor jazz i la gastronomia més selecta que, a Barcelona, porta ja tres anys triomfant. La banda original dels Blues Brothers -amb Steve «The Colonel» Cropper i Lou «Blue Lou» Marini al capdavant-, la genuïna música cubana de Ray Cuza & Sonora Sazonando i el grup Bokanté -nou projecte de Michael League, fundador de Snarky Puppy- conformen els plats de la distingida carta musical. Una proposta amb entrada lliure per llepar-se'n els dits... i les oïdes!

Big Bang Bethoveen

Diumenge 5 d´agost (19h) · Plaça de la Vila (Torroella de Montgrí)

La música de Beethoven és una gran explosió sonora que mira al futur amb optimisme i voluntat transformadora. Una música intensa, profunda i vital que ens proposa desafiaments. Big Bang Beethoven és un fascinant viatge musical per la vida i l'obra d'aquest gran compositor que es va haver d'enfrontar a la més gran adversitat per a un músic, la sordesa.

Festa Major de Sant Feliu de Guíxols Cap de setmana · Diversos espais (Sant Feliu de Guíxols) Aquest és el darrer cap de setmana de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols. Entre les activitats més destacades trobem concerts, balls o tornejos esportius. La cloenda de la Festa Major es porduirà a la platja de Sant Pol amb el grup Llops de Mar que interpretaran Cançó de Taverna.

John Butt i el seu Dunedin Consort, aclamats per les seves reveladores lectures de l'obra de Johann Sebastian Bach, tornen al Festival de Torroella de Montgrí per presentar un programa mixt amb obres profanes i sacres del Cantor de Leipzig. Interpretaran el brillant Magnificat, una de les grans obres de l'autor, en la primera versió, la que va escriure per al dia de Nadal de 1723.