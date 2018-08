Les fires i festes imprescindibles del diumenge a les comarques de Girona

Festa Major de Caldes de Malavella

Cap de setmana · Diversos espais

Vermut Stone Clouds Diumenge 5 d´agost (13h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona) Jazz & Food Diumenge 5 d´agost (20.30h) · Plaça del Mercat (Sant Feliu de Guíxols) Big Bang Bethoveen Plaça de la Vila (Torroella de Montgrí) La música de Beethoven és una gran explosió sonora que mira al futur amb optimisme i voluntat transformadora. Una música intensa, profunda i vital que ens proposa desafiaments. Big Bang Beethoven és un fascinant viatge musical per la vida i l'obra d'aquest gran compositor que es va haver d'enfrontar a la més gran adversitat per a un músic, la sordesa.

Festa Major de Sant Feliu de Guíxols Música al Parc. Saxònia 'Ensemble de guitarres' Vuit guitarristes i professors de les províncies de Saxònia i de Turíngia interpreten peces de tots els estils musicals i totes les èpoques amb la finalitat de mostrar les diverses cares de la guitarra clàssica: com a instrument solista, d'acompanyament o com a instrument d'orquestra. El repertori inclou composicions originals per a orquestra de guitarres i quartet, a més d'adaptacions de diverses obres per a orquestra clàssica. Aquest ensemble de guitarres, fundat el 1995, s'ha caracteritzat per la continuada activitat concertística, principalment en esglésies, castells o sales històriques de la zona central d'Alemanya.

Festa Major a Sant Joan Aquest és el darrer cap de setmana de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols. Entre les activitats més destacades trobem concerts, balls o tornejos esportius. La cloenda de la Festa Major serà a la platja de Sant Pol amb el grup Llops de Mar que interpretaran Cançó de Taverna. No són gaires els festivals que superen la barrera del mig segle. És per això que Porta Ferrada -el degà dels festivals d'estiu de Catalunya- i l'històric Festival Internacional de Jazz de Barcelona - en plena celebració, enguany, dels seus cinquanta anys d'existència- sumen esforços pel Jazz & Food, una barreja original del millor jazz i la gastronomia més selecta que, a Barcelona, porta ja tres anys triomfant. La banda original dels Blues Brothers -amb Steve «The Colonel» Cropper i Lou «Blue Lou» Marini al capdavant-, la genuïna música cubana de Ray Cuza & Sonora Sazonando i el grup Bokanté -nou projecte de Michael League, fundador de Snarky Puppy- conformen els plats de la distingida carta musical. Una proposta amb entrada lliure per llepar-se'n els dits... i les oïdes! La senzillesa en la proposta estilística d'aquest duet ens permetrà despullar clàssics de Wilco, Amy Winehouse o Neil Young per descobrir-ne l'essència tot fent el vermut. Cantada d´havaneres, activitats infantils, festa d´aigua i escuma, campionat d´escacs i concerts entre les múltiples activitats que ofereix l´ajuntament de Caldes de Malavella per gaudir de la Festa Major.



Festa Major de Vilamacolum

A les 17:00h comença el programa per a la canalla, amb «Juga i Mulla't», amb un parc d'inflables i a les 18:30h la Festa de l'escuma: aigua, música i escuma amb Salsa Jove.A les 20:00h, sardanes a la plaça de Sant Joan amb la cobla La Principal de Cassà.

Des d'avui i durant tot el cap de setmana, Vilamacolum celebrarà la Festa Major de l'Assumpta. Per diumenge a la tarda, a partir de les 7, hi ha programat un ball de sardanes i després un concert amb l'orquestra Titanium.



Festa Major d'Esclanyà

El diumenge tindran lloc diversos actes referents a la Festa Major d'Esclanyà

- 12:30h, celebració de la missa solemne amb acompanyament de la 'Cobla Bisbal Jove' i seguidament audició de 3 sardanes.

- 19:30h, concert de festa major 'Orquestra Els Montgrins'

- 23h, ball de fi de festa 'Orquestra Els Montgrins'





II Happy food trucks tour

Fins diumenge, la Plaça dels Països Catalans de Blanes allotjarà una variada cuina d'arreu del món i actuacions, entre elles la de Nathan, del programa de Masterchef. Caravanes decorades, furgonetes de foodtrucks, música en directe, bon ambient i gastronomia de tot tipus i per a tots els gustos.





Visita al Museu d'Història de Girona

El Museu d'Història us proposa un recorregut per la trajectòria de la ciutat, des d'una perspectiva que és històrica i cultural, però també social i artística. S'ubica en l'antic convent caputxí de Sant Antoni, del segle XVIII, un edifici emblemàtic que conserva espais sorprenents, com el cementiri o la cisterna.





James Blunt a Cap Roig

Aquest diumenge, 5 d´agost, a les 10 de la nit, actuarà el prestigiós James Blunt al Festival de Cap Roig. La seva veu, inconfusible, fa anys sense deixar de sorprendre els fans i encisar tothom qui l´escolta en directe. El britànic ve a presentar The Afterlove, el cinquè àlbum d´estudi. Aquest nou treball és la continuació del disc multiplatí Moon Landing. El nou single de James Blunt, «Love Me Better», mostra Blunt sota una nova llum, gràcies en part a la producció pop moderna i fresca de Ryan Tedder i a les lletres, que combinen un sentit commovedor amb un particular toc d´humor clàssic i àcid. James Blunt ha treballat amb una àmplia gamma de talents per escriure i gravar The Afterlove, com Ed Sheeran i Stephan Moccio (Miley Cyrus, The Weeknd). Dedicat de ple a la seva gira mundial, «The Afterlove Tour», ara torna a l´escenari de Cap Roig.



Bufant Fort Street Band al White Summer

Aquest cap de setmana comença un dels festivals referència de l'estiu. A banda dels foodtrucks i les botiguetes, aquest diumenge també es podrà gaudir de l'actuació de 'Bufant Fort Street Band', una banda de vent i percussió. Animen cercaviles per grans i petits, Festes Majors, festes menors i tot el que faci falta amb bona música, ballaruca i molta gresca. El seu repertori va des de la música popular catalana fins al funky passant per la música de txaranga, el reggaeton, el swing i el pop. Teniu ganes de ballar com si no hi hagués demà? Veniu a descobrir-los!