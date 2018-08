Amb l'arribada de l'estiu, i especialment amb les vacances, molts aprofiten per passar les hores de festa gaudint de les últimes sèries, jugant una mica amb algun videojoc, i en molts casos treballant en la distància. I per això, res com portar un bon ordinador portàtil. No hi ha dubte: els portàtils són per a l'estiu.

Però gairebé tots tenen un greu problema: els més potents no tenen una gran autonomia de la bateria, i els que sí que la tenen, es queden curts amb el rendiment.

El passat 12 de juliol, Apple va presentar els seus nous MacBook Pro –des de 1.505 €– prometent una potència descomunal gràcies als nous processadors Intel de vuitena generació al costat d'una autonomia de bateria extraordinària. I calia comprovar si això era cert.

Malgrat que està disponible en dues mides, de 13" i 15", sent el major el més potent, no hi ha dubte que el format més petit és el més versàtil. Tot i això, el MacBook Pro de 13" va sobrat de potència. Hem provat la unitat de 13" més potent que hi ha, amb un processador Intel Core i7, 16 Gb de Ram i 2 Tb d'emmagatzematge SSD. És realment salvatge. I car. El seu preu és de 4.349 €. Encara que la veritat és que val cada cèntim que costa.

L'edició de vídeo és una de les tasques més dures pels ordinadors. En aquest cas fem servir el programa professional Final Cut Pro X per editar una pel·lícula amb clips de mitja hora en resolució 4 K, i l'ordinador es va mostrar imbatible. En cap moment va donar símptomes d'enfonsar-se per excés de treball, encara que això sí, la bateria es gastava amb rapidesa.

Malgrat que la majoria d'analistes s'han centrat en el rendiment, la millor base d'aquest ordinador és, sens dubte, el seu equilibri. Capaç de suportar sense problemes les càrregues més dures de treball, en un ús menys intensiu la seva bateria és incombustible: vam estar gairebé 8 hores veient pel·lícules en streaming a través de Netflix de forma ininterrompuda. I això són moltes hores per a un portàtil professional. Inabastable per als seus competidors.

La seva pantalla Retina incorpora una tecnologia que ja estava present en els últims iPhones. El sistema True Tone adapta el to, brillantor i fins i tot color de la pantalla a les condicions lumíniques de l'estada. El coprocessador anomenat T2 millora la seguretat; la seva Touch Bar, la productivitat i els ports Thunderbolt 3, la connectivitat. No hi ha ni una sola innovació tecnològica que no estigui en aquest ordinador. Tan sols té un però: el seu elevat preu.

Encara que ben pensat, qui va dir que arribar al paradís fos barat?