Vinc-i-cinc propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques de Girona

Macaco al Festival Cap Roig

Dissabte 11 d´agost (22h) · Palafrugell

Per aquest esperat retorn a Cap Roig, Macaco no ha volgut deixar passar l'oportunitat de venir a presentar-nos algunes d'aquestes novetats amb una posada en escena completament redissenyada, la més ambiciosa fins ara, en què Macaco ens mostrarà per primera vegada en directe els èxits del seu nou àlbum, acompanyats de les cançons que ja s'han convertit en grans himnes dins de la seva discografia.





James Rhodes

Dissabte 11 d´agost (22.30h) · Plaça del mercat (Sant Feliu de Guíxols)

El pianista i escriptor James Rhodes torna a les comarques gironines per oferir un dels seus recitals únics. Serà dissabte, a 2/4 d´11 de la nit, al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.





Edna Sey

Divendres 10 d´agost (21h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

Amor i positivitat dins del nou disc "Stay focused" que ens presenta Edna Sey, cantant de The Sey Sisters i d'altres formacions de soul i gospel de l'escena catalana!

Tempo Sota les Estrelles e?s el festival de refere?ncia de l'estiu a la ciutat de Girona. Durant 3 setmanes entre els mesos de juliol i agost, una de les zones més emblemàtiques del Barri Vell es transforma en un paradís de la música i la gastronomia obert a tothom.





Xerrada a càrrec de Shingeru Ban

Divendres 10 d´agost (19h) · Hospici (Olot)

Xerrada de Shingeru Ban, arquitecte guanyador del premi Pritzker 2014. Aquesta activitat està inclosa dins el XI Workshop Internacional RCR 2018, un programa cultural obert a tot el públic en general, es dedica a fer una reflexió des de diferents mirades sobre el vuit.





Monòlegs d´estiu al LUX d´Olot

Divendres 10 d´agost (23h) · Olot

Tots els divendres d'estiu, monòlegs al Lux Olot amb els humoristes que participen als programes de Paramount Comedy, el Club de la Comedia, Comedy Cat, la Cocina de los monólogos i molt més!





Concert de música jazz

Divendres 10 d´agost (22h) · Jardins de la Capellà de la Fosca (Palamós)

Divendres arriba una de les propostes clàssiques d'estiu.

Concert de música jazz a la Capella de La Fosca. Organitzat per l'Associació d'Amics de la platja de La Fosca.

El concert és gratuït.



Festa Major de Castelló d'Empúries

Tot el cap de setmana

Grans actuacions com La Pegatina o la Principal de la Bisbal; Nit Jove amb SUU, President Xai, Strombers, Germà Negre; balls, correfocs, gegants, cercaviles, actes d´animació infantil, sardanes... Tot això i un munt de propostes més a la Festa Major de Sant Llorenç a Castelló d´Empúries, fins al 12 d´agost

Fedra

Divendres 10 d´agost (22.30h) ·Plaça del mercat (Sant Feliu de Guíxols)

Dies després de la seva estrena absoluta al Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida, la Fedra del dramaturg Paco Bezerra i el director Luis Luque arriba per primera vegada a Catalunya de la mà de Porta Ferrada. Interpretada per Lolita Flores -esplèndida, fa tres anys, en La Plaza del Diamante-, Fedra, reina de la illa del volcà, no menja, no beu ni dorm. Hi ha qui diu que s'ha tornat boja; d'altres, creuen que són les llargues absències del seu espòs les que han deixat el seu cor devastat. El que adoloreix realment Fedra, tanmateix, és una vella passió que ja és incapaç de reprimir. Projectada, en aquesta ocasió, com una dona més combativa i amb menys pors del que és habitual, Fedra -un personatge de la literatura clàssica immortalitzat per autors com Sèneca i Eurípides- cobra tota una nova dimensió en la pell de Lolita Flores. Una Fedra contemporània, amb extraordinària posada en escena audiovisual, disposada a arrencar-nos tota mena d'emocions.





Mercedes Ganacedo i Bernardo Rambeaud

Divendres 10 d´agost (20.30h) · Carrer dels Comuners de Castella (Vilabertran)

En el marc del Festival Schubertadía 2018, Mercedes Ganacedo (soprano) i Bernardo Rambeaud (guitarra) interpretaran cançons de Carlos Gustavino, Alberto Ginastera, Marlos Nobre, Heitor Villa-Lobo, Astor Piazzola.

Enrico Rava New Quartet

Divendres 10 d´agost (20.30h) · Plaça de la Vila (Torroella de Montgrí)

Enrico Rava és el músic de jazz italià més conegut i reconegut arreu del món, una llegenda viva que va començar en la música amb el piano i el trombó per passar-se finalment a la trompeta quan va veure tocar en concert Miles Davis el 1956. Ha tocat tota mena d'estils al llarg de la seva llarga carrera, des del free jazz al jazz ortodox, passant per l'electrònica. Als 78 anys segueix incansable sobre els escenaris, perquè tocar el fa feliç.

Organitzat per Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí amb la col·laboració de l'Institut Italiano di Cultura de Barcelona i l'Hotel Molí del Mig.





Segon Festival de Cobla de Catalunya

Divendres 10 d´agost (21h) · Parc del Convent dels Agustins (Palamós)

Amb So de Cobla 2n Festival de Cobla de Catalunya. Una mostra del maridatge dels instruments de cobla més enllà del so de cobla.

Divendres, a les 21:00h i al Parc del Convent dels Agustins, un exemple d'aquest maridatge amb l'espectacle "Kinineoc" amb la Cobla Sant Jordi i Kepa Junkera.

Un recorregut musical entre les cultures catalana i basca a través de la sonoritat de les composicions de Kepa Junkera revisades i interpretades amb la Cobla Sant Jordi. Una barreja del so de la trikiTixa i el de la cobla, un cordó musical que uneix els dos extrems del Pirineu.





Festa Major de Roses

Cap de setmana (10,11 i 12 d´agost) ·Diversos espais

S´acosta la Festa Major de Roses, i el municipi alt-empordanès es prepara per omplir-se de gresca del 10 al 15 d´agost, amb un intens programa d´activitats per a totes les edats i públic: balls populars, competicions esportives, concerts, espectacles infantils i cercaviles.

A l´escenari de barraques, les principals atraccions seran les actuacions del grup valencià Zoo, divendres 10 d´agost, Seguridad Social, dissabte 11, i Muchachito.

En l´apartat de festes populars i tradicions, múltiples actes portaran l´animació als carrers, com és el cas de les matinades i cercaviles de gegants, els castellers, els balls populars, la missa internacional Oikoumene, les havaneres, el lliurament de la Dracma de Plata de Roses o les danses tradicionals.

Després de l´experiència de les passades edicions, la programació d´enguany tornarà a incloure l´exitosa atracció del Gran tobogan aquàtic i Inflable infantil al carrer Pujada al Puig Rom, que oferirà una jornada de diversió refrescant, diumenge 12 d´agost, en horari de matí i tarda.

Màgia, contes i festa de l´escuma completen la programació per als més petits





Vermut Sound System

Dissabte 11 d´agost (13h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

El Festival musical ´Tempo sota les estrelles, acull aquest dissabte a Rise Up que amb el seu "Sound System" prometent transportar-nos per unes hores a Jamaica.



Mapping de la Portalada

Dissabte 11 d´agost (00.00h) · Plaça de l´Ajuntament (Ripoll)

Aquest dissabte a la plaça de l´Ajuntament a Ripoll es realitzarà una projecció sobre la façana del Monestir.





Carlos Santana al Festival de Peralada

Dissabte 11 d´agost (22h) · Carrer del Castell (Peralada)

El veterà guitarrista d´origen mexicà Carlos Santana i la seva banda faran parada aquest pròxim dissabte al Festival Castell de Peralada amb el que serà l´únic concert, a l´estiu català, de la seva gira «Divination Tour». En aquesta ocasió, Santana repassarà la seva extensa i lloada trajectòria en el món del rock.





Orquestra simfònica del Vallès

Dissabte 11 d´agost (22h) · Plaça de la Vila (Torroella de Montgrí)

El segle XX ha estat pròdig en literatura musical per a guitarra, es van escriure al voltant de tres-cents concerts per a aquest instrument, dos de los quals han sobresortit i s'han convertit en els més cèlebres del repertori, el Concierto de Aranjuez i Fantasía para un gentilhombre, tots dos del valencià Joaquín Rodrigo. Escoltar-los interpretats en un mateix concert pel llegendari guitarrista Pepe Romero, acompanyat per l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Rubén Gimeno, és una ocasió única que brinda el Festival de Torroella de Montgrí amb aquesta producció pròpia.





Música al parc amb Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles

Diumenge 12 d´agost (18.30h) · Avinguda Santa Coloma (Olot)

Ens mirem al mirall de la tradició i? què hi veiem? O, més ben dit, què sentim? Sentim que ens puja la creativitat i apareixen noves formes. Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles ja fa un temps que cuinen i barregen alquímies musicals, compartint melodies i gaudint del que en surt.

Us convidem a formar part d'aquesta aventura!





Exhibició de ball dels gegants d´estiu

Diumenge 12 d´agost (18h) · Passeig del mar (Palamós)

Per diumenge, tenim els Gegants de Palamós preparats per una exhibició de ball al passeig del Mar. A partir de les 18:00h una proposta d'activitats per a tota la família al voltant dels gegants i la mostra del tradicional ball de gegants.

Gegants d'estiu al passeig del Mar.

Vermut EMMG

Diumenge 12 d´agost (13h) · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

Un vermut de migdia amb el millor acompanyament possible: els joves músics de l'Escola de Música Moderna de Girona que ens demostraran el seu talent.





El Bis - Una nit de Cabaret

Diumenge 12 d´agost (22h) · Carrer del Castell (Peralada)

En motiu al 25 aniversari del Golf de Peralada, el festival inaugura escenari; un nou emplaçament situat en una de les millors terrasses de l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf. Un espai meravellós a l'aire lliure on programar propostes inèdites i exquisides pels amants de l'originalitat i l'art en majúscula. Amb aquest objectiu, el festival ha convidat el contratenor Xavier Sabata, -artista resident de la present edició- per a una nit de cabaret. Al costat del director d'escena Rafael R. Villalobos i amb direcció musical de Dani Espasa, el tàndem Sabata-Villalobos ens presenta El bis. Un espectacle que neix després de l'últim bis, quan el teló es tanca i les ovacions es converteixen en un ressò llunyà.





Ara Malikian

Diumenge 12 d´agost (22.30h) · Plaça del mercat (Sant Feliu de Guíxols)

Cara coneguda del Festival Porta Ferrada -on va triomfar els anys 2014, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i 2016-, l'explosiu violinista Ara Malikian recrea ara els vells corrals de comèdies en un espectacle tan juganer, divertit i virtuós com de costum. En aquesta nova aventura, aquest revolucionari artista d'origen libanès i ascendència armènia, resident a Madrid des de fa quasi vint anys, manté inalterable la seva capacitat d'apropar el llenguatge de la clàssica a tots els públics i d'integrar músiques d'altres cultures a les seves propostes fresques i excitants.





Gerard Quintana

Diumenge 12 d´agost (20h) ·Plaça del mercat (Sant Feliu de Guíxols)

Després d'haver culminat, a finals de l'any passat, una altra gira victoriosa de Sopa de Cabra, el seu inconfusible cantant, el gironí Gerard Quintana, visita el festival Porta Ferrada amb una selecció personal de cançons prohibides, incòmodes, censurades, marginades, ignorades, perseguides i finalment intocables interpretades al costat del grup Oest Trip, projecte del guitarrista vallesà Oest de Franc.



Gil Incognitti

Diumenge 12 d´agost (22h) · Plaça de la vila (Torroella de Montgrí)

La música de Johann Sebastian Bach s'ha copiat, arranjat i parafrasejat infinitat de vegades fins a l'actualitat. A ell mateix li agradava agafar idees, temes musicals i formes d'altres col·legues i, fins i tot, transcrivia obres senceres d'altres compositors sense citar mai la font. Era una altra època, en la qual no existien els drets d'autor. La violinista francesa Amandine Beyer i el seu grup Gli Incogniti reten homenatge a aquell temps amb un divertit joc de fet i amagar a la recerca d'obres que han estat atribuïdes encertadament o erròniament a Bach.





Festa Major de Bescanó

Tot el cap de setmana

Bescanó celebrarà la seva Festa Major amb nombroses activitats. Des de propostes pels més petits de la casa a actes culturals com balls a concerts en directe (d´entre els quals destaquen Ebri Knight i Di-versiones o Itaca Band). La festa durarà fins al 14, però el punt àlgid serà aquest cap de setmana.





Cosmos Quartet i Noelia Rodiles

Diumenge 12 d´agost (20h) · Pg. de la Indústria (Banyoles)

El Cosmos Quartet i la pianista asturiana Noelia Rodiles es reuneixen en un concert extraordinari en el qual proposen un programa de música de cambra d'alta volada: dues obres mestres del repertori per a quartet de corda i piano com són els quintets de Xostakòvitx i Schumann.

El Cosmos Quartet és una de les formacions de cambra que ha entrat amb més força en el panorama musical del nostre país els darrers anys. recentment han guanyat el prestigiós concurs de Heidelberg.