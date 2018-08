Les fires, festes i festivals imprescindibles d'aquest diumenge a Girona

Bandarra Street Orkestra al White Summer

18.30h/20.30h

La Bandarra Street Orkestra és un col·lectiu de músics residents al Camp de Tarragona que comparteix una història en comú i una manera concreta de viure la música. Aquest projecte, amb més de deu anys a l´esquena sent un dels més ambiciosos de la província, fusiona el brass band d´origen nord-americà amb la percussió brasilera. A més, incorpora una sèrie d´ingredients imprescindibles que fan més especial, si és possible, els seus concerts: l'humor i la interacció amb el públic.

Música al parc amb Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles

18.30h · Avinguda Santa Coloma (Olot)

Ens mirem al mirall de la tradició i què hi veiem? O, més ben dit, què sentim? Sentim que ens puja la creativitat i apareixen noves formes. Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles ja fa un temps que cuinen i barregen alquímies musicals, compartint melodies i gaudint del que en surt.

Us convidem a formar part d'aquesta aventura!





Exhibició de ball dels gegants d´estiu

18h · Passeig del mar (Palamós)

Per diumenge, tenim els Gegants de Palamós preparats per una exhibició de ball al passeig del Mar. A partir de les 18:00h una proposta d'activitats per a tota la família al voltant dels gegants i la mostra del tradicional ball de gegants.

Gegants d'estiu al passeig del Mar.



Vermut EMMG

13h · Jardins del Passeig Arqueològic (Girona)

Un vermut de migdia amb el millor acompanyament possible: els joves músics de l'Escola de Música Moderna de Girona que ens demostraran el seu talent.



Concert de Landry el Rumbero a La Santa Market

19.30h · Santa Cristina d'Aro

Landry el Rumbero és un cantat que barreja cançons originals amb una selecció de temes i danses infantils de tota la vida, passades pel sedàs de la Rumba Catalana.

L'objectiu del músic és fer ballar als petits i no tan petits en un directe que no pararà de sorprendre'ns pel seu ritme frenètic i la gran quantitat de danses i jocs al compàs del ventilador.

Loquillo a Cap Roig

22h ·Palafrguell

Gairebé quatre dècades després de pujar per primer cop a un escenari, José María Sanz Beltrán, més conegut popularment com Loquillo, ha arribat a la categoria de llegenda de la música espanyola. Un títol que, més que el temps, tendeix a atorgar-lo aquest jutge implacable que és el públic, que l'ha fet de la manera que sol fer-ho, unint complicitats amb l'artista per aconseguir penjar el cartell de "tot venut" en els concerts oferts el setembre del 2016 a la Plaça de Toros de les Vendes i en el WiZink Center el desembre del 2017.





El Bis - Una nit de Cabaret

22h · Carrer del Castell (Peralada)

En motiu al 25 aniversari del Golf de Peralada, el festival inaugura escenari; un nou emplaçament situat en una de les millors terrasses de l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf. Un espai meravellós a l'aire lliure on programar propostes inèdites i exquisides pels amants de l'originalitat i l'art en majúscula. Amb aquest objectiu, el festival ha convidat el contratenor Xavier Sabata, -artista resident de la present edició- per a una nit de cabaret. Al costat del director d'escena Rafael R. Villalobos i amb direcció musical de Dani Espasa, el tàndem Sabata-Villalobos ens presenta El bis. Un espectacle que neix després de l'últim bis, quan el teló es tanca i les ovacions es converteixen en un ressò llunyà.





Ara Malikian

22.30h · Plaça del mercat (Sant Feliu de Guíxols)

Cara coneguda del Festival Porta Ferrada -on va triomfar els anys 2014, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i 2016-, l'explosiu violinista Ara Malikian recrea ara els vells corrals de comèdies en un espectacle tan juganer, divertit i virtuós com de costum. En aquesta nova aventura, aquest revolucionari artista d'origen libanès i ascendència armènia, resident a Madrid des de fa quasi vint anys, manté inalterable la seva capacitat d'apropar el llenguatge de la clàssica a tots els públics i d'integrar músiques d'altres cultures a les seves propostes fresques i excitants.





Gerard Quintana

20h ·Plaça del mercat (Sant Feliu de Guíxols)

Després d'haver culminat, a finals de l'any passat, una altra gira victoriosa de Sopa de Cabra, el seu inconfusible cantant, el gironí Gerard Quintana, visita el festival Porta Ferrada amb una selecció personal de cançons prohibides, incòmodes, censurades, marginades, ignorades, perseguides i finalment intocables interpretades al costat del grup Oest Trip, projecte del guitarrista vallesà Oest de Franc.





Gil Incognitti

22h · Plaça de la vila (Torroella de Montgrí)

La música de Johann Sebastian Bach s'ha copiat, arranjat i parafrasejat infinitat de vegades fins a l'actualitat. A ell mateix li agradava agafar idees, temes musicals i formes d'altres col·legues i, fins i tot, transcrivia obres senceres d'altres compositors sense citar mai la font. Era una altra època, en la qual no existien els drets d'autor. La violinista francesa Amandine Beyer i el seu grup Gli Incogniti reten homenatge a aquell temps amb un divertit joc de fet i amagar a la recerca d'obres que han estat atribuïdes encertadament o erròniament a Bach.



Cosmos Quartet i Noelia Rodiles

20h · Pg. de la Indústria (Banyoles)

El Cosmos Quartet i la pianista asturiana Noelia Rodiles es reuneixen en un concert extraordinari en el qual proposen un programa de música de cambra d'alta volada: dues obres mestres del repertori per a quartet de corda i piano com són els quintets de Xostakòvitx i Schumann.

El Cosmos Quartet és una de les formacions de cambra que ha entrat amb més força en el panorama musical del nostre país els darrers anys. recentment han guanyat el prestigiós concurs de Heidelberg.