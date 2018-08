'El rehén': negociador

Brad Anderson és un excel·lent cineasta que fa temps que demostra una capacitat astoradora per adaptar-se a qualsevol gènere i format (els seus treballs per a televisió acostumen a ser molt solvents, també) però que, en canvi, encara no és prou reconegut pell gran públic. Autor de títols com El maquinista, Transsiberian, Session 9 o Vanishing on 7th Street, Anderson s'endinsa ara en les intrigues diplomàtiques a El rehén, un thriller d'inspiració clàssica escrit per Tony Gilroy, guionista de Michael Clayton, Nightcrawler i Rogue One.

El film se situa als anys 80, en plena escalada bèl·lica a Beirut. Allà, un antic diplomàtic és enviat pel govern nord-americà per negociar l'alliberament d'un ostatge estretament lligat amb el seu passat. Per a fer-ho, haurà d'aprendre a confiar en una agent de la CIA que porta molt temps infiltrada sobre el terreny i que sap positivament que si la missió fracassa, els interessos nord-americans a la zona es veuran molt compromesos. Dotada d'una estètica molt dels 70 i amb unes escenes de suspens rodades amb mestria (sense ser-ho, a estones sembla una adaptació de John Le Carré), El rehén destaca per un magnífic repartiment que encapçalen Jon Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris, Shea Whigham i Mark Pellegrino, el Jacob de Lost.