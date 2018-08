Els reis de l'estiu

Els altaveus sense fils que es connecten al telèfon mòbil via Bluetooth estan més de moda que mai. La proliferació de models, de diferents dissenys, mides i preus, fan que sigui un accessori gairebé imprescindible per a molts. I és que aquestes petites meravelles són capaces de reproduir la millor música -o el pitjor reggaeton- durant hores. I sense cables.

D´altaveus Bluetooth n´hi ha de tota mena, i amb diferents característiques, fet que obliga a pensar molt bé abans de comprar. El primer que cal tenir clar és que s'han d'evitar productes de marques desconegudes. Tots els que hem provat de marca blanca acaben trencats si es manté el volum al màxim durant gaire temps.

Si el pressupost ho permet, els models de Sony estan entre els millors. La seva qualitat de so és excel·lent, així com la seva autonomia, que pot arribar a les 24 hores. Això sí, sense llums. I és que el model que apareix a dalt té llums incorporades.

Altres models tenen una relació qualitat-preu sorprenent, com el Bang Speaker de SPC. Aquest altaveu és, possiblement, un dels millors del mercat en aquest àmbit. I sona bastant bé.

Els minialtaveus són els més complicats de triar per la seva baixa qualitat. Si els demanes gaire canya, s'espatllen. El Coda Wireless de IFROGZ ha suportat, sense problemes, envestides musicals diverses sense defallir. I sense trencar-se.

Malgrat que el material emprats en la seva construcció sol ser el plàstic, de vegades et trobes amb meravelles com el Groovy A de Luxa2, que està fet d'alumini raspallat. El seu disseny és preciós, i a més la seva base mòbil permet orientar-lo en diferents angles.

Alguns altaveus venen acompanyats de diferents extres. El Music Box 5+ Yall Edition d'Energy Sistem ha estat creat pels DJ Yall i inclou una divertida i lleugera motxilla. I atenció, que té tres anys de garantia.