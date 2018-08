Amistat mortal

Dirigida per Cory Finley, Purasangre és una d'aquelles pel·lícules independents que apareixen de tant en tant i que sorprenen per la llibertat creativa que transpiren i mostren, tot i abordar temes molt espinosos amb un estil gens fàcil.

La pel·lícula explica la història de dues adolescents que es retroben després de dos anys sense veure's, a la ciutat de Connecticut. Ambdues tenen molts problemes d'adaptació, i un conflicte en concret decideixen resoldre'l de la manera més radical possible: cometent un crim.

Adoptant uns irresistibles aires de comèdia negra, i disparant a tort i a dret contra la tirania de les aparences a les classes benestants, Purasangre destaca per la gran feina de les seves dues actrius principals: Anya Taylor-Joy (la meravellosa protagonista de Múltiple) i Olivia Cooke, vista no fa gaire a Ready Player One, dirigida per Steven Spielberg. Al seu costat, Anton Yelchin, en un dels seus darrers treballs abans de morir amb només 27 anys.

Curiosament, el film va ser concebut com a obra de teatre, tot i que finalment, Cory Finley va decidir reunir el pressupost necessari per convertir el seu propi guió en un llargmetratge.