Darrere la màscara

Jim Carrey i el director Michel Gondry van coincidir en una de les pel·lícules més importants de les seves respectives carreres: Olvídate de mí, una emotiva i punyent mirada a l'amor i les seves contraindicacions. Ara tornen a reballar plegats en una sèrie, Kidding, que presenta unes notables coincidències amb la trajectòria personal i professional del seu actor protagonista. La sèrie arriba a casa nostra el proper 10 de setembre, a Movistar.

A Kidding Carrey interpreta el conegut com a Mr. Pickles, creador d'un programa televisiu dirigit a l'audiència infantil que, al llarg de la seva llarga carrera, s'ha convertit en tot un referent generacional. La seva aposta pel bon humor i un món de fantasia ple de ninots parlants ha fet que l'home s'hagi convertit en un mite popular, però amb els anys aquesta fama s'ha convertit en una càrrega cada cop més pesada. El que el públic no sap és Mr. Pickles és un home molt menys feliç del que aparenta: quan s'apaguen els focus i cauen les màscares, es manifesten totes les seves inseguretats. Quan la seva família comença a ensorrar-se, el protagonista s'adona que els seus recursos còmics no són suficients per ajudar-la, i entra en un tragicòmic espiral de desastres. Si es coneix una mica la complexa relació de Carrey amb els seus papers i amb la indústria, queda clar que la sèrie juga clarament a explorar elements autobiogràfics.

Coneixent el talent de Gondry i Carrey, estem davant d'una sèrie que serà qualsevol cosa menys convencional, i que molt probablement oferirà una visió molt crítica de la societat de l'espectacle i els seus sobreentesos. Produïda pel mateix Carrey i el també actor Jason Bateman, i formada per deu episodis, Kidding compta amb un notable planter de secundaris que inclou Judy Greer, Cole Allen, Bernard White i Coda Boesel. Tenint en compte que es tracta d'una sèrie de Showtime, sèrie amb tendència a allargar les seves sèries tant com pot, és molt probable que ens trobem davant d'una producció de llarg recorregut.