Espies com nosaltres

Ja fa temps que la comèdia nord-americana s´ha feminitzat: des de la magnífica La boda de mi major amiga fins a la notable Malas madres, passant per productes menors però interessants com Una noche fuera de control, són nombrosos els títols que han sabut transcendir el patró eminentment masculí de la comèdia eixelebrada.

Aquest estiu tenim una nova ració d´humor esbojarrat amb segell femení a El espía que me plantó, que és tant una nova aposta per trencar el motllo com una paròdia del paper de comparsa que el cinema d´acció (i les pel·lícules de James Bond en particular) acostuma a donar a la dona. Escrita i dirigida per Susanna Fogel, la cinta se centra en una noia que és abandonada pel que semblava l´home perfecte: enigmàtic i erràtic, sí, però profundament sensible i sofisticat. Per refer-se de la trencadissa decideix fer un viatge amb la seva millor amiga, Morgan, una dona amb certa propensió a ficar-se en embolics. Però el que havia de ser un viatge per superar el trencament de la relació s´acaba convertint en una veritable aventura quan la protagonista descobreix que el seu ex era un espia i els seus enemics l´han convertit a ella en un objectiu.

El espía que me plantó vindria a redundar en l´estil de comèdia de la meravellosa Espías de Paul Feig: alternar una trama molt pròpia del thriller clàssic amb una successió de gags passats de revolucions que fins ara només semblaven exclusius dels homes. Sense oblidar, naturalment, un combatiu discurs sobre l´apoderament femení que passa per donar la volta als plantejaments del gènere. Un dels plats forts de la pel·lícula és la química entre la seva parella protagonista, formada per Mila Kunis i Kate McKinnon, i la presència de secundaris tan efectius com Justin Theroux, Ivanna Sakhno, Sam Heughan i la gran Gillian Anderson.