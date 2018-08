Negociar amb el Mal

Foguejat com a guionista i director de curtmetratges i també a la sèrie Pulsaciones, el cineasta manresà David Victori afronta a El Pacto el seu projecte més ambiciós. Es tracta d'un thriller sobrenatural que barreja desaparicions, espectres i cultes religiosos, un d'aquests títols que, si aconsegueix cridar l'atenció del públic (i més ara que el gènere està en una bona forma comercial extraordinària) no ho té difícil per captar una bona legió de seguidors. La protagonista del film és Mònica, una dona que rep una de les trucades més dures de la seva vida: la seva filla Clara ha caigut en un coma diabètic i és molt difícil que sen desperti mai. Incapaç d'acceptar-ho, fa cas del consell d'un conegut de parlar amb un home molt enigmàtic que li assegura que, a canvi d'un pacte que sona fins i tot sinistre, la Clara es despertarà. Desesperada, la protagonista accepta, i efectivament la seva filla es desperta al cap d'unes hores. Està dèbil, però ha desmentit les previsions mèdiques més pessimistes i sembla que podrà tornar a fer vida normal. Però no tot són flors i violes: la gent que ha ajudat la seva filla, que es distingeixen per la marca d'una creu al canell, li comença a reclamar el «deute» pel favor que li han fet. I aquest «deute», que té una lletra petita inesperada, portarà mare i filla a un terrorífic infern d'ensurts sobrenaturals.

Amb una estètica que recorda el thriller religiós que tant de moda es va posar als anys 90, El Pacto juga a la construcció d'un personatge femení que trenqui una mica amb les reines del crit habituals en el gènere (comptar amb Belén Rueda sempre és un actiu en aquest sentit) i, al mateix temps, crea na atmosfera malsana que mantingui l'espectador clavat a la butaca. Al costat de Rueda destaquen les aportacions de Mireia Oriol, Darío Grandinetti, Antonio Durán, Josean Bengoetxea, Carlus Fàbrega i Vanessa Buchaca.