En ple estiu, el gelat i especialment el de xocolata és sens dubte un dels capricis preferits per tot el món. No obstant això, el seu alt contingut en greixos saturats i sucre el converteixen en un aliment poc beneficiós per a la nostra salut. Per això proposem una senzilla alternativa: el gelat casolà light de xocolata, una recepta sense sucres ni greixos saturats i amb un sabor exquisit.