Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Roger Hodgson, l'ànima de Supertramp

Aquest dissabte, les 10 de la nit al Festival de Cap Roig, Roger Hodgson actuarà per fer reviure a gran part del públic uns anys on els grans hits de la banda Supertramp sonava a totes les ràdios mundials. Hodgson va ser cofundador de Supertramp el 1969 i va formar part del grup fins al 1983. Durant els 14 anys que va estar amb la banda va compondre i cantar la majoria dels estàndards de rock que van fer que Supertramp fos un fenomen mundial. Els seus clàssics atemporals: Give a Little Bit, The Logical Song, Dreamer, Take the Long Way Home, Breakfast in America i It´s Raining Again, entre d´altres, van vendre més de 60 milions d´àlbums. El 2018, Hodgson continua interpretant tots aquests èxits i també els favorits dels seus àlbums en solitari: Had a Dream, Only Because of You i Along Came Mary. Hodgson passa pel festival en la seva gira mundial Breakfast in America.



La disbauxa a la Bisbal

Carrers i places de la Bisbal d'Empordà · Fins diumenge

Els bisbalencs i bisbalenques tornen a estar, un any més, de festa major. Ho celebren amb un programa complet d'activitats com la plantada de bestiari i gegants, castellers, cercaviles, actuacions musicals a barraques, espectacles al carrer, sopars i dinars populars. En definitiva, un cap de setmana on la Bisbal serà una gran festa.



L'estiu es viu a Llançà

Carrers i places de Llançà · Tot el cap de setmana

Un any més, la festa de Llançà arriba carregada de la millor música, així com també d´un programa extens amb una quinzena d´activitats, incloent-hi concerts, sardanes, havaneres, balls populars, propostes infantils i altres iniciatives populars que convertiran el municipi en un gran espai de festa i bon ambient.



Festa major durant quatre dies a Bordils

Carrers i places del municipi · Cap de setmana

El municipi de Bordils està enmig de la celebració de la seva Festa Major. Després del pregó, que va tenir lloc ahir a la plaça de l´Església, la festa continua avui i s´allargarà fins al diumenge. Quatre dies de festivitat amb una vintena d´activitats pensades per a tots els públics i edats, que no deixaran indiferent a ningú.



Festes majors d´agost a Banyoles

Carrers i places de la vila · Tot el cap de setmana

A Banyoles en saben tant que celebren dues festes majors. Una d´aquestes és d´estiu, i per això, el cap de setmana estarà farcit de propostes que convidaran els veïns del Pla de l´Estany i de les comarques properes a espectacles, activitats aquàtiques, el carnaval d´estiu, castells, esmorzars populars, correfocs i cercaviles.



Festa major amb moltes activitats a Salitja

Places i carrers del municipi · Cap de setmana

Durant tot el cap de setmana, Salitja acollirà diverses activitats amb motiu de la celebració de la Festa Major. D´aquesta manera, des de divendres i fins diumenge, tindran lloc el bicicròs, un sopar popular acompanyat d´havaneres, el 30è Triatló Sprint, jocs a la piscina, trobada de cotxes clàssics i concerts.



Hip-hop i barroc a Peralada

Auditori Parc del Castell · Divendres 17

L´espectacle Folia abaixarà el teló de la 32a edició del festival Alt Empordanès. L´espectacle encarregat d´inaugurar Les Nuits de Fourvière, compta amb la col·laboració del Festival Castell de Peralada en una proposta tant original com captivadora, sense precedents, amb Mourad Merzouki com a coreògraf i director artístic.



Sara Baras en acció a Sant Feliu

Espai Port · Divendres 17

Coincidint amb el vintè aniversari del seu Ballet Flamenco, Sara Baras presenta al Porta Ferrada Sombras, un viatge a través del temps i dels colors, del silenci i el bullici, de la multitud i la soledat, de la llum i les ombres, que tornarà a deixar-nos embadalits davant la màgia, talent i art en majúscules d´una de les grans artistes al país.



Magna Latius a la catedral

Catedral de Girona · Dissabte 18

Recordant el 600 aniversari de la construcció de la nau única més gran del món, els personatges de l´època ens explicaran les diferents versions de l´efemèride. El picapedrer, el mestre d´obres, Pere III i molts d´altres apareixeran per transmetre les seves vivències d´aquesta part de la història de la Catedral de Girona.