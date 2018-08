El nou gos guardià

Una de les millors coses que tenen els dispositius electrònics és que evolucionen de forma meteòrica. Tal és el cas dels aspiradors de robots, que no només han millorat la seva eficiència a l'hora de netejar, sinó que també ho fan pel que fa a les seves funcionalitats.

El robot aspirador LG Hombot inclou en alguns models la possibilitat de convertir-se també en una mena de gos guardià del segle XXI. Un gos guardià que, en lloc de deixar la casa plena de pèls, la deixa com una patena.

L'eficiència d'aquest dispositiu a l'hora de netejar és extraordinària. I si de vigilar la llar es tracta, és igualment extraordinari.

A més, aquest robot aspirador permet veure en temps real tot el que està passant a la llar a través d'una aplicació –Android i iPhone– al mòbil o tauleta. Però el millor de tot és que, si hem d'estar fora de casa durant un període de temps prolongat, aquest aparell és ideal. És un autèntic guàrdia local, el qual es manté en estat d'alerta i ens envia una seqüència d'etiquetes gravables quan detecta un moviment a la llar. I el millor de tot és que si l'usuari ho desitja, pot controlar el robot des del mòbil a través de l'aplicació, i fer que es mogui per tota la casa, dirigint-lo per veure si hi ha algú.



