El Rototom celebra un quart de segle sense que les pluges i el mal temps ho impedeixin

Les pluges i tempestes que ha registrat la província de Castelló durant el passat dijous no van generar desperfectes en el muntatge del festival Rototom Sunsplash, que va donar el tret de sortida a les 14 hores d'ahir, en la seva 25a edició. El festival de reggae de Benicàssim se celebrarà fins al 22 d'agost, esperant un públic de més de 55 països, segons dades de prevenda, fent gala de la interculturalitat que el caracteritza.

Segons van explicar fonts de l'organització sobre les fortes pluges del dijous, «la tempesta que ha caigut a Benicàssim no ha generat desperfectes de gravetat ni al recinte ni a la zona d'acampada». No obstant això, a causa de la intensitat de les precipitacions «hi ha algunes zones embassades», tot i que no han calgut desallotjaments

El Rototom espera pel seu 25è aniversari entre un 10% i un 15% més de públic que en la passada edició. Des d'aquest dijous, tots els assistents estan gaudint de set dies de sol, platja, cultura, diversió i el millor reggae, amb les actuacions de més de 200 noms per als seus nou escenaris, entre els quals hi ha Sly & Robbie, Bad Gyal o The Skatalites.