Tecnologia antiocupes

La tecnologia de videovigilància domèstica ha evolucionat en els últims temps fins a límits insospitats fa tot just uns anys. Per molt pocs diners, es pot trobar avui dia càmeres de vídeo amb capacitat de vigilar la llar i avisar-nos al mòbil, sigui quin sigui, en el cas que detecti intrusos.

Durant els últims mesos, hem provat i comparat càmeres de videovigilància d'última generació. En tots els casos, Android i iPhone, que tinguessin visió, i que funcionessin per connexió wifi, per facilitar així la instal·lació. I hi hem trobat de tot. Coses bones i coses dolentes.

El primer que cal dir és que hi ha càmeres al mercat que costen menys de 10 ?. I la seva eficàcia és com el seu preu: molt baix. Aplicacions que estan en xinès, problemes d'instal·lació, connexions wifi que estan més temps desconnectades que quan funcionen, imatges de baixíssima qualitat... Un desastre. Però també té una gran quantitat d'excel·lents resultats.

És important que una càmera de videovigilància per a la llar tingui visió per poder controlar l'habitatge durant 24 hores. Millor si també té detecció de moviment, ja que d'aquesta manera ens avisarà directament al mòbil si passa alguna cosa fora de la normalitat.

La connexió és recomanable que sigui per wifi per evitar instal·lacions complexes per cable. Tot i que és imprescindible que la nostra xarxa wifi estigui ben protegida, cosa que tractarem un altre dia aquí mateix.

És cert, d'altra banda, que tampoc es tracta de convertir la llar en un «Fort Knox» o una fortalesa inundada de càmeres, però sí de col·locar-ne algunes estratègicament. En alguns casos, les trobem molt útils quan estiguem a casa.

I una última cosa: aneu molt en compte amb filmar la via pública per tal d'evitar problemes legals.