Algú mou els fils

Brian Henson fa molts anys que gestiona el llegat del seu pare Jim, creador dels Muppets i responsable d´algunes de les millors dosis d´entreteniment familiar de les darreres dècades. A ¿Quién está matando a los moñecos? Henson porta el seu estil de titelles a una dimensió més adulta. Perquè l´espectador es faci a la idea, és el que Las fiesta de las salchichas era a l´animació.

L´argument de la pel·lícula és senzillament impagable. En un món on humans i titelles conviuen, aquests últims són considerats ciutadans de segona, i per tant els seus conflictes són vistos més com una molèstia que no com un problema de les persones de carn i ossos. Quan els titelles d´un popular programa televisiu dels 80 comencen a ser assassinats (aquí Henson fa una referència directa a la creació més famosa de la seva factoria, Barri Sèsam), un titella que fa de detectiu privat i una policia humana hauran de formar equip per trobar el responsable.

¿Quién está matando a los moñecos? gasta un humor irreverent i passat de revolucions amb dos objectius clars: per una banda, riure´s una mica de la mateixa dinàmica de l´univers titellaire i, per l´altra, satiritzar el gènere negre i les buddy movies que tant van triomfar als 80. Per sortir-se amb la seva, Henson compta amb la complicitat d´un esplèndid repartiment en què destaquen Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph, Joel McHale, Leslie David Baker, Jimmy O. Yang i Cynthy Wu. La banda sonora ve firmada per Rupert Gregson-Williams, autor de Wonder Woman i compositor habitual de les comèdies d´Adam Sandler.