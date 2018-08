Una amistat extraordinària

Les pel·lícules sobre la relació entre l'home i l'animal tendeixen sempre a una pàtina moralitzant força molesta, però ocasionalment n'apareix alguna que es fa molt atractiva pel seu lloable intent d'emmarcar-ho en un context narratiu més clàssic. És el cas de Alpha, una sot de versió pirotècnica de Colmillo blanco que se situa en la prehistòria i que documenta l'extraordinària amistat entre un noi i un llop. Aquest animal, que ja ha estat protagonista de nombroses aventures cinematogràfiques, ja justícia aquí a la seva mitologia. De fet, la pel·lícula s'entreté tant a retratar els costums dels dos personatges (hi ha les típiques escenes d'aproximació entre l'home i la bèstia, i la progressiva confiança que els porta a ser inseparables) com a explicar una odissea que, malgrat comptar amb tots i cadascun dels tòpics del gènere, sap guanyar-se l'espectador gràcies a un registre visual realment elaborat. Tot això és mèrit del director Albert Hughes, que sap inserir els nombrosos efectes digitals de què disposa a un esperit aventurer que pot agradar a grans i petits per igual.

Alpha té un altre mèrit en la posada en escena de tots els moments en què apareix el llop. A banda que aconsegueix fer creïbles totes les seves interaccions amb el noi protagonista, la veritat és que aconsegueix atorgar-li categoria de personatge sense en cap moment sembli que jugui amb les emocions de l'espectador. El film, molt espectacular i amb un clímax molt efectiu, té un altre actiu en el seu repartiment, encapçalat per Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe, Mercedes de la Zerda i Jóhannes Haukur Jóhannesson. L'alè clàssic de la pel·lícula recorda, i molt, alguns dels millors títols de Jean-Jacques Annaud, encara que a nombroses escenes sap modernitzar el material amb una força encomiable. Per cert que Hughes, autor de films com Dinero para quemar o El libro de Eli està preparant ara el «remake» de la pel·lícula espanyola Tarde para la ira de Raúl Arévalo.